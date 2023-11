Sevilla homenajea a José Ángel de la Casa con los protagonistas del 12-1 a Malta en su 40º aniversario

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Los exinternacionales de la selección española que goleó por 12-1 a Malta hace casi 40 años recibieron este miércoles un homenaje, junto al veterano experiodista José Ángel de la Casa, durante la 'I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo', organizada por G2O Publisport y que se está celebrando en La Cartuja de Sevilla.

La 'I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo: Ayer, hoy y siempre', que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y de empresas como Renfe y Unicaja Banco, reunió a cerca de 30 profesionales de la información en cuatro mesas redondas. También hubo un coloquio sobre ese partido España-Malta, con un avance del programa 'Conexión Vintage' de RTVE que dirige y presenta el periodista Paco Grande.

Varios protagonistas de esa mítica goleada, lograda el 21 de diciembre de 1983 en el Benito Villamarín, volvieron a reunirse cuatro décadas después en el estadio hispalense. Y lo hicieron junto a De la Casa, periodista toledano que narró aquella hazaña para Televisión Española (TVE).

Los exporteros Paco Buyo y Andoni Zubizarreta protagonizaron sobre el césped una fotografía memorable con De la Casa y en compañía de los exfutbolistas Juan Señor, Rafa Gordillo, Poli Rincón, Jon Andoni Goikoetxea, Francisco José 'Lobo' Carrasco, Manu Sarabia, Víctor Muñoz y Paco Güerri.

Tras esa foto en el Villamarín, el cercano Hotel Silken Al-Andalus Palace acogió la presentación del libro 'Historia de la Selección Española Masculina de Fútbol'. Está escrito por el joven periodista Rubén García Bielsa y prologado por el presidente de honor del diario 'AS', Alfredo Relaño, quien recordó con emotivas palabras aquel 12-1 a Malta.

"La mirada entonces a nuestra selección era más bien pesimista porque íbamos de fracaso en fracaso. Recuerdo aquel partido como un relámpago en un período más bien oscuro", destacó Relaño antes de ceder el turno de palabra a García Bielsa, de 23 años y recién licenciado, que vive con pasión la historia del fútbol y de la selección española.

"Mi primer recuerdo fue en Alemania 2006, con el gol de Zidane que eliminó a España, pero siempre me ha gustado la historia y en este libro recojo todo el período de nuestra selección, desde los primeros años hasta el debut de Lamine Yamal. El libro básicamente está organizado en capítulos por décadas", indicó García Bielsa.

Paco Grande, promotor de la iniciativa, presentó luego el acto en el que LaLiga entregó una placa a De la Casa en reconocimiento a su trayectoria, antes de dar paso a la intervención del secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal.

"Acompañaros en este camino que es un honor increíble, si tiran un balón aquí no toca el suelo con tanto campeón entre nosotros. Habéis representado a nuestro país con mucho orgullo y habéis inspirado a tantas personas que nos encanta teneros en Andalucía. Ésta será siempre vuestra casa", apuntó Arrabal, quien también elogió a De la Casa.

"Un grande del periodismo deportivo" y que es "parte de todas las familias de España", según añadió Arrabal. "Te hemos visto y te hemos oído, eres parte indisoluble de esa memoria colectiva; sería imposible entender el deporte sin aquellos que evangelizáis y trasladáis esa emoción y esa a pasión a los aficionados. Hay crónicas que ningún tuit puede comprimir, sería imposible entender la experiencia del deporte sin la contribución que vosotros hacéis", señaló Arrabal.

Sus palabras precedieron a la entrega de dicha placa de manos del presidente del Sevilla CF, José Castro, y del director general ejecutivo del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón. Más tarde Poli Rincón, protagonista del 12-1 a Malta con cuatro goles, cerró el evento: "No estaba previsto, me habéis cogido a traición; pero por José Ángel lo que haga falta porque has sido la voz de España, nuestra voz".