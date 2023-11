Jovencitas denuncian a policías de Culiacán por propuesta indecorosa y lenguaje lascivo

Por medio de redes sociales, dos mujeres jóvenes denunciaron de acoso a unos policías en Culiacán. Una de ellas aseguró que mientras esperaba junto con su amiga el camión los uniformados les ofrecían raite en las patrullas razers con las que se movilizan.

Las denunciantes publicaron en Facebook el hecho, explicando las cosas que les gritaban los oficiales mientras les mandaban besos: “Mamasitas, yo las llevo; no quieren un Uber; les damos un aventón ”.

Ambas salían de sus clases de baile cuando caminaban por la calle Paseo del Ángel Flores y escucharon como los elementos de seguridad comenzaron a decirles de cosas, pero al llegar a la calle Ruperto Paliza los policías continuaban ofreciéndoles raite.

“Plebes, hoy saliendo de mis clases de baile venía caminando por el Paseo del Ángel con una compañera porque íbamos a agarrar camión como siempre, y las patrullas que ven aquí no sé qué estaban haciendo, sólo oí a los policías preguntarnos varias veces que, si no queríamos un uber, que nos daban un aventón, nos tiraron besos y palabras como “mamasitas, yo las llevo”, y yo me pregunto, ¿ontá la seguridad?”.

— Lilith Salem en su perfil de Facebook.