Deco: "No encontraremos a nadie como Gavi en el mercado"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, y el presidente blaugrana, Joan Laporta, se posicionaron este jueves hacia no fichar a nadie en el cercano mercado de invierno para sustituir a Gavi, lesionado para lo que resta de temporada, y coinciden en que hay plantilla suficiente para afrontar los retos que tiene el equipo entrenado por Xavi Hernández.

"El mercado de invierno es siempre un mercado duro y difícil, no es tan fácil. Lo sentimos mucho, la lesión de Gavi, creo que ya he dicho públicamente que creo que Gavi es insustituible. No encontraremos ningún jugador como él y por eso no es tan fácil", aseguró Deco durante la gala de los premios MARCA, en Barcelona.

"Entonces, nosotros nos tenemos que centrar en lo que tenemos, creo que tenemos una plantilla con jugadores importantes y estamos recuperando jugadores lesionados importantes para el equipo y vamos a tirar adelante y, en el momento justo, si tenemos que hacer algún cambio ya se sabrá", auguró.

Deco recogió la asistencia de su presidente, un Joan Laporta quien no quiso mojarse pero que cree que hay plantilla suficiente para competir pese a la grave lesión de rodilla de Gavi, sufrida en un partido con la selección española.

"Es una desafortunada lesión. Lo primero ahora es que el jugador se recupere, que se centre en la recuperación, Gavi tiene mucho presente, mucho futuro aún y bien, el club por supuesto estamos a su lado para lo que sea necesario", opinó sobre la lesión del centrocampista.

Pero, sobre reforzarse, fue claro. "Deco, con el entrenador, pues deciden estos temas y nos lo elevan a la Junta Directiva y luego decidimos. En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene elementos suficientes como para seguir haciendo una buena campaña", señaló.

También quiso felicitar a MARCA por el nivel de prestigio de sus premios. "Felicitar a todos los premiados. Estoy aquí como presidente del Barça, acompañado de compañeros de Junta y ejecutivos del club, y estamos muy orgullosos porque tenemos muchos premiados y además esto entiendo que es fruto de que se trabajó bien colectivamente y ahora pues los premios individuales llegan", celebró al ver a Ter Stegen, Lewandowski y Pedri entre los premiados.