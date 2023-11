Portaltic.-Kodak comercializará las primeras unidades de la nueva cámara de película Super 8 en diciembre

MADRID, 23 (Portaltic/EP)

La compañía estadounidense especializada en equipamiento de fotografía presentó la nueva versión de su cámara de cine Kodak Super 8 en el marco de la feria tecnológica CES del año 2016, cuando mostró su diseño retro, con el que recoge la esencia del modelo de los años 70.

Ahora, Kodak ha implementando una opción, a través de su web, para que los usuarios se registren de cara a reservar la nueva Kodak Super 8, que comenzará a enviar sus primeras unidades en Estados Unidos el 4 de diciembre de este año.

Así lo ha adelantado la directora general de Kodak, Vanessa Bendetti, en declaraciones a The Verge, donde ha explicado que tras lanzar unidades limitadas en Estados Unidos, la Kodak Super 8 también se pondrá a disposición de los usuarios en Canadá y Reino Unido, así como en otros mercados europeos.

Este nuevo modelo se basa en el sistema de una cámara de cine analógica, sin embargo, incluye algunos avances tecnológicos como el visor LCD de 4 pulgadas. Con esta pantalla, los usuarios podrán ver el contenido que están grabando de forma más cómoda. Incluso, el visor gira en distintas posiciones para permitir un amplia gama de ángulos de grabación.

Asimismo, a través de la pantalla, la cámara también permite la navegación en funciones como "superposiciones de relación de aspecto", selección de opciones del menú interactivo o las distintas opciones de configuración de la cámara. En este sentido, Kodak ha subrayado que su uso es "intuitivo y sencillo".

La Super 8 también permite la grabación de sonido, así como la conexión con un micrófono externo a través de una entada de 3,5mm. De hecho, a través de la pantalla LCD se mostrarán los niveles de audio con medidores en vivo.

También incluye un lector de tarjetas SD integrado, una salida micro HDMI para "mejorar la captura" mostrando la imagen en un monitor, baterías intercambiables y un puerto USB.

Con todo ello, la Super 8 continúa siendo una cámara que graba en película, es decir, un cartucho que se ha de revelar y, posteriormente, convertir en formato digital. Sin embargo, otra de las novedades que incluye es la captura de fotogramas con una relación 16:9, es decir, de pantalla panorámica y con mayor resolución visual.

Esto se debe a que es capaz de optimizar un área de captura mayor que el tamaño de la tira de la película. De esta forma, "permite obtener una imagen un 11 por ciento más grande que las cámaras S8 tradicionales", según ha matizado Kodak.

Siguiendo esta línea, también permite la captura de fotogramas completos de 14:9, con lo que permite a los usuarios intercalar con otros formatos de medios más modernos y, a su vez, llenar el marco de pantallas de televisión y vídeo actuales.

Por otra parte, este modelo se lanzará con una lente de montura C intercambiable. En concreto, integra una lente desmontable gran angular de 6 milímetros con montura C 1:1.2, pero la compañía ha explicado que permite utilizar cualquier objetivo con montura C o con adaptadores para este tipo de montura.

Otro aspecto que destaca Kodak es su diseño, que permite un manejo "versátil" gracias a su mango en forma de empuñadura de pistola que, además, dispone de un gatillo como botón para grabar. Otra opción es sujetar la cámara a través de su mango superior.

Tal y como detalla la compañía en la página de reserva, este modelo saldrá al mercado con un precio de 5.495 dólares (unos 5.033,20 euros al cambio) e integrará una película reversible en blanco y negro KODAK TRI-X 7266.