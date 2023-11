Diez comerciantes guatemaltecos desaparecidos en el sur de México

TAPACHULA, México (AP) — Diez comerciantes guatemaltecos, entre ellos, un menor de 17 años, están desaparecidos en el sur de México, en medio de la creciente violencia en la zona fronteriza por choques entre grupos del crimen organizado, informaron autoridades de Guatemala.

Según explicó el jueves a The Associated Press una funcionaria de la Cancillería del país centroamericano, que pidió el anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones, el grupo de guatemaltecos ingresó a México por sus actividades comerciales de pollo en el sureño estado de Chiapas.

Todos los desaparecidos, añadió, son hombres originarios de la comunidad Cuyotenango, en el departamento de Suchitepéquez, al sureste de Guatemala. La funcionaria no aclaró cuándo perdieron contacto con sus familias.

Según los reportes en poder de las autoridades, el grupo desapareció en Frontera Comalapa, una localidad azotada desde hace meses por la guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa que ha provocado el desplazamiento de familias completas así como homicidios, desapariciones y despojo de bienes.

El miércoles el Ejército Mexicano acompañado de fuerzas de seguridad estatales ingresaron a esa zona para retirar bloqueos de carreteras organizados presuntamente por los grupos criminales en varias localidades.

La incursión de las autoridades provocó conatos de enfrentamientos con pobladores que oponían resistencia y que quemaron un vehículo, aunque no hubo reportes de detenidos ni heridos.

El operativo continuó el jueves hasta que finalmente quedaron libres las carreteras de esa área montañosa fronteriza con Guatemala.

Chiapas experimenta una creciente ola de violencia porque los grandes cárteles se disputan el control de importantes rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas.

El Cártel de Sinaloa había dominado la región históricamente pero tras el asesinato de uno de sus líderes locales en 2021, el de Jalisco intenta posicionarse en esa parte de la frontera sur de México.