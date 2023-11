El PNV advierte a Feijóo que no revelará lo que les ofreció el PP "si no les tocan las narices"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no revelará lo que les ofreció a su partido para apoyar su investidura "si no les tocan las narices".

Antes de la reunión que se ha celebrado en la sede de Sabin Etxea de Bilbao entre los máximos representantes del PNV y de Junts, en una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Esteban ha manifestado que con el PP "no hubo negociación como tal" antes de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo porque los 'populares' necesitaban los votos de Vox, además para toda la legislatura.

"Negociación no hubo, pero todo el mundo sabe que ellos fueron muy insistentes en que querían reunirse con nosotros, incluso hay fotos de reuniones mías también con Cuca Gamarra, y más reuniones que se hicieron por educación, y también llamadas insistentes. Y en las llamadas, si alguien quiere convencer al otro, se hacen ofertas, y hubo ofertas que serían llamativas", ha insistido.

El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja ha dicho que no pensaba referirse al PP en el debate de investidura de Pedro Sánchez, pero Feijóo "tiene una pequeña obsesión" y siempre "saca al PNV por aquí y por allá" en sus intervenciones. "Ya está bien", ha dicho.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones de los 'populares' en las que se "rasgan las vestiduras" porque parece que "aquí se rompe todo", para apuntar que los jeltzales también podrían hablar de lo que les han ofertado ellos.

"Podría ser llamativo. Lo voy a decir muy claro: si no me tocan las narices, no lo voy a decir, porque creo que hay que mantener una discreción, pero que no nos toquen las narices, eso también lo digo claro", ha advertido.

Aitor Esteban ha dicho que el presidente del PP "quizá está acostumbrado a sus mayorías absolutas en Galicia", pero ahora está en Madrid y debe afrontar "debates complicados" con "mayorías complicadas". "Desde luego, con la forma que tiene de intervenir y de dirigirse a los demás, no está haciendo muchos amigos", ha aseverado.

EH BILDU Y GOBIERNO CENTRAL

Por otra parte, el portavoz cree "complicado" acordar en materia territorial con EH Bildu en Madrid, cuando solo hace "zumbar" al Gobierno Vasco en Euskadi, mientras le pone "la alfombra roja" al PSOE en el Estado.

Esteban ha señalado que "hay bastantes cosas en común" entre ambas formaciones en lo que se refiere a "reorganización del Estado y reconocimiento nacional", que están "explicitadas de forma clara" en los acuerdos de sendas formaciones con el PSOE.

En todo caso, ha precisado que luego cada uno "tiene sus propias dinámicas", pero es cierto que "hay muchas cosas en común". También ha defendido que "la relación siempre se ha mantenido, aunque se haya podido discrepar en algunos momentos puntuales sobre estrategias concretas".

En este sentido, ha recordado que el PNV ha ayudado a "reconectar relaciones" entre Junts y el PSOE porque "los puentes entre Cataluña y Madrid se habían roto".

El dirigente jeltzale cree que en esta ocasión es más factible el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno porque, "si pretende que la legislatura dure, necesita a todas las fuerzas". "Si en un momento determinado nosotros nos desmarcamos, el Gobierno no va a sacar adelante ni una sola votación. Va a ser una legislatura complicada, pero también para poner más atención por parte del Gobierno al cumplimiento de lo que ha firmado", ha añadido.

Aitor Esteban ha insistido que el pacto incluye el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi y el plazo para hacerlo es de dos años. "Técnicamente es complejo, llevará un tiempo y cuanto antes empecemos a hablar discretamente, mejor", ha apuntado.

Según ha apuntado, ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo para la transferencia, "concretar y poner negro sobre blanco en qué va a consistir".

El dirigente jeltzale se ha referido, asimismo, a la propuesta realizada al PNV por la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, para llegar a "un gran acuerdo" en temas territoriales para defenderlo en Madrid. Aitor Esteban ha reprochado a esta formación que "lo único que hacen es zumbar" al Gobierno Vasco en el Parlamento de Euskadi.

En este sentido, ha apuntado que "no hay manera" de seguir adelante con ellos en la Cámara autonómica porque "lo que en principio son acuerdos, de repente, por nimiedades, porque son nimiedades", salen a los medios de comunicación para reflejar "discrepancias".

"Lo que hay es una oposición rotunda, pretender que haya una oposición rotunda (en Euskadi), cuando en Madrid lo único que hacen es ponerle alfombra roja al Gobierno del PSOE", ha aseverado.

En esta línea, ha reiterado que él se ha encontrado "muy solo en defensa del autogobierno vasco, porque no es una prioridad en Madrid para Bildu, así de claro, y Esquerra en estos temas también tiene un cacao de cuidado, porque prioriza el plano ideológico de izquierdas al tema de autogobierno".

"Pretender ahora ponernos de acuerdo al tema de autogobierno, pues no lo sé, pero tal como veo que están sucediendo las cosas en Euskadi y en el Parlamento vasco, y cómo están priorizando el eje izquierdas y dejándole vía libre al Gobierno PSOE y Sumar, y a todo lo que ha planteado Podemos hasta ahora, etc., pues yo creo que es complicado", ha manifestado.

No obstante, ha mostrado su disposición a hablar porque mantienen relación. "Pero primero tendrán que clarificarse determinadas cosas, y es verdad que ahora tenemos unas elecciones en las que vamos a competir entre los dos partidos, y vamos a ver qué es lo que sucede y decide la ciudadanía vasca", ha subrayado.

CANDIDATURA A LEHENDAKARI

Preguntado por si él está en las quinielas para ser candidato a Lehendakari por el PNV si Iñigo Urkullu no repite, Aitor Esteban ha asegurado que "no hay quinielas". "Son el típico invento de cada vez que se acercan a unas elecciones", ha indicado.

En esta línea, ha recordado que "tiene que haber un proceso" en el PNV "que se va a hacer, porque la afiliación es quien elige, y tiene que hablar la Ejecutiva del partido con el Lehendakari, poner en común ver cómo lo ve uno o cómo lo ven los otros". "Cada cosa a su tiempo", ha concluido.