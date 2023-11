Feijóo se abre a pactos de Estado con Sánchez en asuntos como la violencia de género: "Venimos a establecer puentes"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Venimos pues a establecer puentes y venimos a decir que el Partido Popular sigue siendo el partido de Estado que cree en los pactos de Estado", ha proclamado Feijóo en la clausura del acto que ha organizado su partido en Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sobre "puentes" ha hablado también el presidente del Gobierno este viernes en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje a Oriente Próximo. En esa charla, Sánchez ha afeado al PP la "polarización asimétrica" que está llevando a cabo con sus insultos, pero al mismo tiempo ha manifestado su voluntad de "tender puentes" para el acuerdo con el principal partido de la oposición.

"CUANDO EL INDEPENDENTISMO LE ABANDONE, QUE NO ME BUSQUE"

Durante su intervención, Feijóo ha reiterado lo que ha dijo a Pedro Sánchez durante el debate de investidura: "Cuando el independentismo le abandone que no me busque. Pero le digo también que para luchar contra la violencia machista me encontrará siempre. Siempre", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso.

En este sentido, el presidente de los 'populares' ha señalado que el PP estará siempre para esa lucha contra la violencia machista "desde las instituciones", tanto en sus gobiernos autonómicos como en el Parlamento.

"Se lo decimos muy claramente, no nos gustan los muros, pero si el Gobierno sigue levantando un muro, que deje un hueco en ese muro y establezca un puente con el partido mayoritario, porque va a encontrar al partido mayoritario siempre a favor de la lucha contra la violencia machista", ha apostillado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))