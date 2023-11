Francisco: "En la élite estamos preparados para aguantar las críticas y los elogios"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Rayo Vallecano, Francisco Rodríguez, ha manifestado en alusión a las críticas de Xavi Hernández, cuyo Barça visita este sábado el Estadio de Vallecas en LaLiga EA Sports, a la prensa que en la élite se está preparado para "aguantar críticas y elogios" y, además, manifestó que no podrá quejarse del sol (como hizo en el pasado) porque irá bien para pasar el frío madrileño.

"No sé el contexto en el que pudo decir esas palabras. Todos los que estamos en la élite estamos preparados para aguantar las críticas y los elogios. Estoy abstraído de eso, pero el que está en Primera está preparado para eso", comentó en rueda de prensa.

Xavi lamentó la presión añadida que la prensa y el entorno ejercen sobre sus jugadores y, pese a que aclaró este mismo viernes que no lo quiso usar como excusa por el mal juego del equipo en la primera parte contra el Alavés, reiteró sus palabras y aseguró que esas críticas no ayudan a sus jugadores.

También en alusión al de Terrassa, quien en su día se quejó de jugar por la tarde a pleno sol, aseguró que en esta ocasión, jugando a las 14.00 horas, no debería ser un problema. "Todos los días entrenamos con sol, todos los días trabajamos con sol. Yo creo que viene bien también con el frío que está haciendo que haya un poquito de sol", apuntó, distendido. "No creo que mañana Xavi vaya a decir nada del sol porque va a ser un día fantástico y el campo va a estar muy bien, también", añadió.

En lo meramente deportivo, intentarán ganar a un Barça al que él, como técnico, nunca ha superado. "Yo sabía que no había ganado yo al Barça pero desconocía que Xavi no lo había hecho tampoco al Rayo, porque al final nos hemos preocupado mucho de nosotros. Es verdad que respetamos mucho al rival que viene, que al final son de los mejores equipos de Europa y del mundo. Pero bueno, tenemos que hacer lo que venimos haciendo en casa, ser un equipo valiente", argumentó.

"Tendremos que competir al máximo otra vez y saber lo que tenemos que hacer cada uno en el campo y como equipo. La estadística es muy buena, yo me he enfrentado dos o tres veces con Xavi y no tuve la fortuna de ganar. Es muy buen entrenador, es amigo mío y le deseo toda la suerte después del partido contra el Rayo, en el que necesito mi primera victoria contra él", añadió.

"Hemos estado cerca en varias ocasiones contra grandes rivales, como Real Sociedad y Girona, con los que hemos competido bien. Creo que nos hemos enfrentado a rivales muy potentes y ahora nos espera otro, esperemos que sea contra el Barça. Se nos está resistiendo la victoria en casa y ojalá sea con el Barcelona y mañana pueda ser un buen día", opinó sobre romper esa mala racha ante equipos de la zona alta.

Para ello, será clave encontrar el gol y más tras quedarse sin Álvaro García, lesionado, que era su máximo artillero con apenas 4 goles. "Viendo que no estamos teniendo la continuidad, sobre todo en goles, porque no llevamos goles con nuestros delanteros, tratamos de poner al que más se adapta al partido, según el rival, lo táctico, ¿no? Al final es un momento que encontraremos jugando", señaló.

"En cuanto encontremos a un delantero que haga goles, no rotaremos tanto en esa posición. Cada partido es diferente y tomamos decisiones sobre esto. El que juegue contra el Barça estará al 100% para intentar hacer gol", manifestó al respecto.

Sobre esa baja de Álvaro García, reconoció que es "importante". "Ha sido un jugador importante en las últimas temporadas. Bebé sólo ha podido entrenar hoy porque llegó de madrugada. Tenemos muchas opciones, Chavarría y De Frutos pueden jugar ahí y seguro que el que salga lo hará de maravilla y para nada echaremos de menos a Álvaro", se sinceró.

Tampoco estará en Vallecas Gavi, que se perderá lo que resta de temporada. "Es una pena para el Barça y la selección porque estaba siendo uno de los mejores. Si en algún momento le tenía que pasar esto, es preferible que lo pase ahora porque sigue siendo joven. Un abrazo y mandarle un mensaje de apoyo. El Barça tiene jugadores de mucho nivel para sustituirle", manifestó.

Francisco aprovechó la comparecencia para volver a pedir más claridad en el tema arbitral. "Fuimos muy claros en la reunión, creemos que falta un poco de comunicación entre árbitros y equipos. Es verdad que durante la semana te permiten ir al VAR para ver en qué pueden haber fallado en tu partido. Falta esa comunicación, pero poco a poco están por la labor. No dejan de ser errores, pero los árbitros no tienen peso a final de temporada", concluyó.