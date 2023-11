Investigan el presunto trato de favor a dos hermanas tratadas en Portugal y que salpica a Rebelo de Sousa

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El caso fue denunciado por la cadena televisión TVI a principios de noviembre. Las gemelas, con doble nacionalidad portuguesa y brasileña, viajaron hasta Lisboa en 2019 para ser tratadas en el Hospital Santa Maria de una atrofia muscular espinal con Zolgensma, un medicamento cuyo tratamiento vale 2 millones de euros.

El reportaje deja caer la sombra de la duda en Rebelo de Sousa, puesto que la familia de las menores era conocida de la compañera sentimental de su hijo. El presidente portugués negó cualquier tipo de participación personal en este asunto, si bien Casa Civil de la Presidencia sí intervino, apunta el diario 'Público'.

"Yo ya dije que no había hecho eso. No hablé con el primer ministro, no hablé con la ministra (de Salud), no hablé con el secretario de Estado, no hablé con el director general, ni con el jefe del hospital, ni con el consejo de administración, ni los médicos", negó entonces Rebelo de Sousa.

Por el momento, la investigación se centra en varias personas desconocidas. En caso de que la Fiscalía deseara abrir un procedimiento al presidente, primero debería votarse en la Asamblea portuguesa.

El partido Iniciativa Liberal (IL) informó esta semana de que solicitará la comparecencia en la Asamblea de la exministra de Salud Marta Temido y de la antigua y actual administración del Hospital Santa Maria para expliquen el caso. La antigua titular de Salud manifestó que está a plena disposición del Parlamento.