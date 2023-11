Javier Aguirre: "No estamos para regalar nada ante el Atlético"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Son tan importantes los tres puntos del Atleti como los tres puntos de Cádiz, no podemos regalar nada, no estamos para regalar nada. Tenemos nueve puntos, estamos ahí en el borde", analizó Aguirre en la rueda de prensa previa al duelo en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético de este sábado (21.00 horas).

Los bermellones son decimoséptimos con nueve puntos, solo dos por encima del descenso, por lo que el preparador mexicano pidió hacer "un partido muy serio", al tiempo que recordó el gran rendimiento del Mallorca ante el Atleti en las últimas temporadas. "El equipo ganó en el Civitas hace dos temporadas. El año pasado, les ganamos en Son Moix y allá íbamos ganando y en el 47' me hacen el 1-1 y en el 48', el 2-1", lamentó.

"No puedes relajarte con el Atlético de Madrid. Es muy simétrico y tiene muchos registros, cambia su formación. Tienen un plantel vasto, es equipo Champions, no voy a descubrir nada, ni al Cholo, con el que me quito el sombrero. Hay que hacer el partido perfecto y tratar de pillarlos en sus puntos vulnerables, a ver si los encontramos", comentó como receta para ganar a los de Simeone.

Así, deseó seguir "en esa línea" de "buenos partidos" ante los rojiblancos. "Debemos hacer un partido de no cometer errores, no perder fácil la pelota, las vigilancias, y cuando tengamos una posibilidad, intentar enchufarla y no fallar en las áreas", agregó e insistió en que "no es un duelo personal" con Simeone.

"Al final los jugadores son los que juegan, nosotros como entrenadores intentamos mejorar cosas, presentar el mejor equipo. Iremos a pelear, de mis equipos se puede decir que juegan mal, lo puedo aceptar, pero que son pasivos, que son grises, que no meten amor, que no tengan amor propio, eso no lo permito, nunca lo permitiré en ningún equipo donde esté", defendió el mexicano.

No obstante, Aguirre no contará con el delantero kosovar Vedat Muriqi, lesionado con su selección en un partido por el que se aplazó el Mallorca-Cádiz previo al parón internacional. "No contábamos con esto, fue inesperado, porque fue el motivo principal para hacer esta parada de tanto tiempo -21 días- y al final de cuentas sufrió una lesión", lamentó.

"Muriqi no viajó rápido, porque lo pide y porque el doctor consideró que le estaban haciendo un buen tratamiento. Todos los días estaba monitoreando a Muriqi con videollamadas, estaba en un tratamiento específico que lo podía hacer aquí o allá. Las primeras 48 y 72 horas son muy importantes, hacerlo viajar era casi peor que dejarlo ahí y hacer del minuto uno el tratamiento. Fue una desgracia, pero no le doy más vuelta. Soy optimista por naturaleza", añadió.

No obstante, Aguirre cree que tiene "la fortuna" de tener a Cyle Larin y Abdón Prats para sustituir al kosovar. "Es el mejor Abdón que he visto, está entusiasmado. Si no tuviera nada, diría ahora sí tengo un problema, pero tengo a Larin y Abdón, puede jugar cualquiera de los dos. Ya dije que no hay imprescindibles, pero es verdad que es un chico de 15 goles, es importante y bueno para el vestuario. Pero están Larin, que vino para esto como fichaje estrella, y Abdón, en su mejor momento", dijo.

Además, no aclaró si Maffeo y el propio Larin, con muchas horas de vuelo debido a problemas en sus regresos de la selección, serán titulares ante los rojiblancos. "Es un contratiempo, entonces están fatigados. Tengo dudas con ellos. No sé si es buena idea que inicien, porque los expones a que no terminen el partido bien, que no estén frescos", zanjó.