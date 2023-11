La AN rechaza incorporar al 'caso Rubiales' un vídeo del túnel de vestuarios tras la entrega de medallas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado incorporar a la causa en la que se investiga las presuntas coacciones a la futbolista Jenni Hermoso, a raíz del beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, un vídeo de los momentos posteriores al incidente.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Tercera rechazan un recurso presentado por el propio Rubiales contra la decisión del juez instructor de denegar algunas diligencias. Entre las mismas, incorporar a la causa una grabación del túnel de vestuarios en los momentos posteriores a la entrega de medallas del mundial.

La Sala, en concreto, da la razón al magistrado y explica que el expresidente de la RFEF podría incorporar ese archivo como prueba documental en el caso de que la causa llegue finalmente a juicio.

La defensa de Rubiales defendía que esa grabación "permitía conocer no solo las palabras pronunciadas" por el expresidente "en relación al hecho poco tiempo después de ocurrido, sino también constatar las reacciones que las mismas pudieron suscitar en Hermoso y en el resto de jugadoras".

Añadía además que esta diligencia guardaba relación directa con "las coacciones supuestamente sufridas" por Hermoso. "Es una diligencia útil y necesaria para la defensa de nuestro representado. Podríamos estar ante una prueba dirimente respecto de las versiones contradictorias del investigado y la denunciante", apuntaba.

Esta decisión de la Sala llega el mismo día en que el juez instructor ha aplazado al próximo 2 de enero a las 10.00 horas la declaración de la futbolista Jenni Hermoso. La misma se enmarca en la causa en la que el instructor investiga a Rubiales por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones por el beso que le propinó durante la celebración de la victoria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Cabe recordar que Hermoso declaró ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, antes de que se incoasen diligencias. Entonces, la jugadora defendió que no se sintió respetada. "Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación", desveló.

En la declaración ante Fiscalía, revelada por Telecinco, la jugadora de fútbol narró el momento en el que recibió el beso después de que España ganara el Mundial femenino. Según su relato, se abrazó con Rubiales y afirmó: "La que hemos liado". Después, el expresidente de la RFEF pegó un brinco sobre ella y le comentó: "Este Mundial lo hemos ganado gracias a ti".

"Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras", rememoró Hermoso a preguntas de la fiscal. "Ni me lo esperaba", añadió la deportista. En este punto, la futbolista recordó que la victoria del Mundial fue un "hecho histórico" que costó "la vida conseguirlo''.

"En ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (...) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera", reprochó Hermoso, que también explicó que cuando bajó de la tarima contó lo sucedido con Rubiales a sus compañeras de equipo Alexia Putellas e Irene Paredes.

LA VERSIÓN DE RUBIALES

Ante el juez, Rubiales defendió que el beso fue una "muestra de afecto" que se produjo de forma "natural", a la luz de "millones de ojos" y que fue "con consentimiento". A preguntas del abogado de Hermoso, aseveró que se trataba de una "celebración totalmente extraordinaria", que preguntó a la jugadora antes de darle el beso y que ocurrió "con consentimiento".

"Si le pregunté antes ¿cómo no le voy a respetar?", respondió a la pregunta de si consideraba que había respetado a la jugadora al besarle en la boca, para luego apuntar que Hermoso tras ese episodio "se fue muerta de risa" y dándole "dos cachetes en el costado".

