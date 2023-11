Las autoridades israelíes informan de que el estado de salud de ocho rehenes liberados por Hamás es "bueno"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Estamos haciendo todo lo posible para cuidar la salud física y mental de todos aquellos que han regresado", ha explicado el director del centro de Petaj Tikva, Efrat Baron Har Lev, agregando que los ocho están recibiendo ya tratamiento médico.

Por otro lado, once rehenes tailandeses y filipinos han sido trasladados al Centro Médico Shamir, en Beer Yaakov, mientras que los restantes han sido distribuidos en los hospitales de Ichilov, Sheba y Beilinson, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El Gobierno israelí ha excarcelado este viernes a 39 presos palestinos y, a cambio, Hamás ha hecho lo propio con 24 rehenes --13 de ellos israelíes, si bien diez ciudadanos tailandeses y uno filipino han sido puestos en libertad fuera del marco del acuerdo-- secuestrados desde el pasado 7 de octubre.

El acuerdo entre las partes establece como objetivo la liberación de 50 rehenes retenidos en Gaza a cambio de 150 presos palestinos. El Gobierno de Benjamin Netanyahu había avisado de que no completaría su parte hasta que no hubiesen salido los primeros secuestrados.