Rodrygo afirma que ha recibido mensajes racistas tras partido entre Brasil y Argentina

MADRID (AP) — Rodrygo, delantero de la selección de Brasil, afirmó que ha sido sujeto de insultos racistas en las redes sociales tras el partido de la eliminatoria mundialista disputado esta semana ante Argentina.

“Los racistas están siempre ahí”, dijo Rodrygo en un mensaje publicado el jueves. “Mis redes sociales han estado invadidas de insultos y de todo tipo de comentarios absurdos. Están ahí, así que todos pueden verlos”.

El jugador añadió que muchos de los mensajes racistas incluyeron fotos y emoticonos de monos y plátanos.

“Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos piensan que deberíamos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos piensan que les pertenecen, los racistas entrarán en acción con su conducta criminal. Mal por ellos. No nos detendremos”, dijo Rodrygo.

El futbolista llamó la atención durante el partido del martes, después de un altercado con Lionel Messi y Rodrigo de Paul durante la demora provocada por las riñas entre aficionados, policías y guardias de seguridad en el graderío del estadio Maracaná en Río de Janeiro.

La Albiceleste ganó el encuentro por 1-0.

Vinicius Junior, compañero de Rodrygo en el Real Madrid, fue objeto de insultos racistas en España la temporada pasada, lo que generó una ola de muestras de apoyo para el futbolista.