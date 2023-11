El Gobierno clama unidad frente a la violencia machista pero acude dividido en Madrid a las manifestaciones

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Así, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apelaba este mediodía a la "unidad" del feminismo, que hoy ha salido dividido a la calle en la capital.

"Mi primer mensaje es apelar a la unidad, da lo mismo dónde nos manifestemos, mis hijas saldrán esta tarde en la manifestación en Valladolid y yo estoy aquí con mi partido como tantas otras veces, eso no es lo significativo, lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y de todas las personas feministas", ha manifestado.

El PSOE se ha sumado a la marcha que desde 1997 viene convocando el Foro de Madrid y que este año lleva por lema 'Unidad Ciudadana y respuesta institucional'. Aunque la reivindicación principal es contra la violencia machista, en la que incluyen también el fin de la prostitución o el acceso de menores a la pornografía y acabar con la explotación reproductiva, en referencia a la gestación subrogada, también se han escuchado lemas contra la Ley Trans, como 'Ser mujer no es un sentimiento'.

PSOE: "MUJERES Y LIBRES"

Las socialistas portaban la pancarta 'Mujeres y Libres' y han coreado la frase "No tenemos miedo" y la ministra de Igualdad ha acudido a la cita acompañada de otras ministras de su partido así como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros compañeros del PSOE.

La titular de la cartera de Igualdad, que ostenta el cargo desde esta misma semana en sustitución de su predecesora Irene Montero, ha advertido de que "estar divididas es una baza que tiene Vox y la derecha". "Es lo que pretenden, dividirnos, y no podemos caminar por esa senda", ha zanjado.

De cara al futuro, Redondo ha indicado que "el respeto y el diálogo son la vía" y ha avanzado de que le gustaría reunirse "con todos los colectivos que, por lo que sea, se han visto distanciados en este momento". "La unidad de acción es fundamental y tenemos un reto tan importante por delante", ha añadido.

También ha subrayado que respetan "absolutamente" todas las manifestaciones", ha puntualizado al ser preguntada por la marcha convocada esta tarde por la Comisión 8M.

"Lo importante es luchar contra quienes quieren retroceder en los derechos de las mujeres, los que quieren devolvernos a la caverna, los que quieren justificar las violencias hacia las mujeres y eso se puede evitar. La unidad hace la fuerza", ha defendido y ha alertado de que Vox y la derecha lo que pretenden es "dividir".

Mientras, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Sumar, ha acudido a la marcha convocada esta tarde por la Comisión 8M, en la que no ha estado presente la vicepresidenta Yolanda Díaz, por un problema de salud, aunque sí otras compañeras de la formación. Esta marcha, que por primera vez convocan de forma unitaria en Madrid, ha recorrido las calles con el lema '25N Se acabó, nuestra lucha es global' y en ella han podido verse multitud de banderas palestinas.

SUMAR: '25N. ES POR TODAS'

Rego, por su parte, ha augurado que el movimiento feminista volverá a estar unido porque "la lucha contra la violencia de las mujeres es un elemento que une a todo el movimiento feminista". Sumar ha acudido con una pancarta en la que puede leerse '25N. Es por todas'.

La ministra ha manifestado también el compromiso "firme e inquebrantable" del Gobierno para erradicar "todo tipo de violencia contra las mujeres". "Seguimos viendo cifras absolutamente dramáticas, 52 mujeres han sido asesinadas este año. En la última semana hemos visto una horrible noticia de una nueva violación brutal a una menor", ha lamentado. Unos hechos que como ha comentado exige "un gobierno comprometido y firme ampliando derechos y reforzando la libertad de las mujeres y la erradicación contra la violencia contra las mujeres".

A la marcha convocada por la Comisión 8M también ha acudido la exministra de Igualdad Irene Montero que ha reivindicado el compromiso "sin fisuras" con los derechos de todas las mujeres y con el derecho a la libertad y a vidas libres de violencias de todas , "también de las mujeres trans, de las mujeres racializadas, de las mujeres en toda nuestra diversidad".

Preguntada por la división del feminismo y las dos marchas convocadas en Madrid, Montero ha asegurado que el grito de las mujeres para acabar con todas las formas de violencias machistas, para vivir vidas libres de violencias machistas, es un grito que "traspasa fronteras, que llena el mundo entero para cambiarlo todo de arriba abajo y tener vidas libres de violencias".

PODEMOS: 'FEMINISTAS PARA TRANSFORMAR EL MUNDO'

Podemos ha acudido a la marcha con la pancarta 'Feministas para transformar el mundo'. Junto a la exministra, estaba la exnúmero dos del ministerio, Ángela Rodríguez 'Pam', y la todavía delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, así como la portavoz de los 'morados', Isa Serra.

"Nos podemos manifestar de muchas maneras, el movimiento feminista siempre ha tenido debates y eso es parte de su riqueza y lo más importante es que todas asumamos nuestra responsabilidad como sociedad para acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres y para vivir vidas libres de violencias machistas", ha insistido mientras a su alrededor coreaban lemas como 'Sí se puede'.

SÁNCHEZ COMPARTE UNA CAMPAÑA DE MONTERO

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que no se dará "ni un paso atrás hasta acabar con la violencia machista", en una publicación en su perfil de la red social X, donde también ha defendido que las mujeres puedan vivir "libres, seguras y sin miedo".

Junto a este mensaje, el jefe del Ejecutivo ha compartido el vídeo de la campaña 'Ahora ya España es otra', lanzada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con motivo del 25 de noviembre, cuando aún estaba al frente Irene Montero.

Esta campaña pretende mostrar el cambio que ha experimentado la sociedad española en relación con la denuncia de la violencia machista y rinde homenaje a la artista María Jiménez con su mítica canción 'Se acabó', lema recuperado a raíz del 'caso Rubiales'.

ANTECEDENTES DE DIVISIÓN

No es la primera vez que las ministras del Gobierno se dividen y acuden a diferentes marchas. El año pasado, bajo el lema 'El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!', a la marcha del Foro de Mujeres acudieron las políticas socialistas, entre ellas varias ministras, en un acto en que pudo escucharse el grito de dimisión hacia otra de las ministras del Ejecutivo entonces: 'Irene Montero, dimisión'.

En esta misma marcha en 2021, ya se habían lanzado lemas en contra ministra, como "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad", "Nuestra ministra no es feminista", o "Ser mujer no es un sentimiento", esta última en relación a la Ley Trans.

Por su parte, en 2022, la Comisión 8M convocó, como venía haciendo tradicionalmente, diferentes movilizaciones en la capital a nivel de barrios bajo el lema "Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son nuestra respuesta". La titular de Igualdad acudió al acto organizado por la Comisión 8M Vallecas, al que se presentaron cientos de mujeres.