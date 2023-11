Empresas ferroviarias esperan la luz verde de AMLO para comenzar a operar

Las empresas ferroviarias de carga en México preparan un plan para operar trenes de pasajeros y presentarlo el 15 de enero de 2024, señaló Oscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

El lunes de esta semana, el gobierno federal publicó un decreto por el que se urge a las empresas de carga a presentar un análisis de siete rutas para implementar trenes de pasajeros.

También puedes leer: Publica AMLO decreto para reactivar trenes de pasajeros en el país

”El decreto solo confirma digamos lo que ya teníamos en nuestras concesiones que era precisamente el servicio de pasajeros y bueno lo que se está hablando es precisamente de presentar una respuesta para el 14 y 15 de enero del próximo año, con a lo mejor una aceptación o un plan de implementación en algunas de estas rutas, obviamente hay que hacer estudios, hay que hacer análisis para este reto, que es lo que estamos trabajando hacia el interior las empresas ferroviarias”, apuntó el ejecutivo.

En ese sentido, Manuel Gómez Parra, director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), apuntó que la realización de estudios de factibilidad puede durar entre seis meses y un año, por lo que es viable que las empresas interesadas, en este caso las ferroviarias de carga presenten solo un plan que asegure su participación en estas rutas.

”En estos estudios se tendrá que ver qué estaciones son las adecuadas, y no son necesariamente las que ya había para responderle a las necesidades de los pasajeros, porque la carga y pasajeros no se mueven igual y eso es muy importante tenerlo visto antes para no tener contratiempos en los servicios.

”Lo que podrán presentar en dos meses será un plan para hacer esos estudios, son inversiones muy fuertes que requieren de una planeación adecuada y sobre todo determinar los volúmenes de demanda, los puntos de origen y destino, que puedan ya calcular alguna rentabilidad económica”, añadió.

El gobierno federal busca recuperar el servicio de trenes de pasajeros que se perdió cuando se concesionaron a privados los ferrocarriles a finales de la década de los 90.

Las empresas ferroviarias agrupadas en la asociación han invertido más de 14 mil millones de dólares en la modernización de las vías y la adquisición de equipo de arrastre moderno.