Fórmula 1/GP Abu Fernando Alonso: "Voy a recordar 2023 por los podios y por volver a sentirme competitivo"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"(El año) Lo voy a cerrar estupendamente. Voy a pensar que voy a acabar séptimo en Pilotos, me van a adelantar mañana Norris y Leclerc, y si hay alguna mejora en eso, bien. Pero cambia poco, no voy a recordar el 2023 por la posición final del campeonato, sino por la llegada a Aston Martin, los podios y sentirme competitivo. El puesto final es una anécdota. En Constructores sí que es importante, porque hay dinero en juego para el equipo; en Pilotos, no hay dinero", señaló en declaraciones a DAZN.

El asturiano, actualmente quinto en la clasificación, cree que perderá dos puestos en la general en favor del británico Lando Norris (McLaren), que parte quinto; y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que sale segundo. "El Ferrari está otra vez 'Top 3' con Leclerc, es un coche tremendamente superior al nuestro en estos momentos. Lando -Norris- sale delante de mí, los McLaren están yendo muy rápido, así que creo que voy a perder la posición con Lando también en el Mundial de Pilotos", manifestó.

En este sentido, insistió en que lo que más les interesa es el Mundial de Constructores. "Los McLaren salen delante de nosotros, terceros y quintos, y si es una carrera normal no tenemos mucho que hacer. Si hay una carrera un poco loca, hay algún 'safety car' o algún golpe de suerte, lo vamos a intentar, sobre todo en Constructores. Tengo miedo de Norris y de Leclerc, que no sé si está a 12 o 13 puntos, y sale segundo y puede hacer podio. Vamos a divertirnos, pero creo que con la cabeza en otra cosa distinta a la clasificación", señaló.

Sobre la clasificación, Alonso confesó que no se esperaba ser séptimo. "No me lo esperaba, porque en la FP3 sufrimos un poco más de lo que esperábamos. Hicimos algunos cambios ayer por la noche, porque la FP2 fue muy corta, y teníamos mucha preocupación. Hicimos 14 y 15 esta mañana y no sabíamos muy bien dónde estábamos", indicó.

"En la Q1, en el primer intento, estaba decimoquinto y pensé que iba a ser un sábado difícil. Fuimos progresando junto a la pista, hemos encontrado 'grip' cada vez que salíamos. Salir mañana séptimos es mejor de lo esperado", finalizó.