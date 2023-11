Jorge Ramos y León krauze explotan contra Univisión por entrevista de Enrique Acevedo a Trump

Los periodistas Jorge Ramos y León krauze explotaron contra la cadena de televisión estadounidense en español, Univisión, después de que su colega Enrique Acevedo realizara una entrevista al expresidente Donald Trump, quien habló de la comunidad hispana.

En la columna de titulada ‘Hay que confrontar a Trump’ de Jorge Ramos, publicada el sábado 25 de noviembre en el periódico Reforma, el periodista explotó contra el medio de comunicación norteamericano, asegurando que este “puso en duda la independencia del departamento de noticias” creando “malestar y desconcierto en la sala de redacción” por la entrevista a Trump.

“Trump nunca me hubiera dado una entrevista. El 25 de agosto del 2015 el entonces candidato presidencial me expulsó con un guardaespaldas de una conferencia de prensa en Dubuque, Iowa, después de que intenté hacerle varias preguntas.’ Lárgate a Univisión’, me dijo. Yo había ido a Iowa para cuestionarlo sobre sus declaraciones en que calificó de ‘violadores’, criminales y traficantes de drogas a los inmigrantes mexicanos”.

“Lo que pocos saben es que, después de ese incidente, Trump me permitió regresar a la conferencia de prensa y hacerle varias preguntas durante más de 10 minutos. Lo confronté sobre sus intenciones de construir un muro en la frontera con México y deportar a millones de indocumentados. Le mencioné que muchos latinos lo despreciaban por sus declaraciones antiinmigrantes y que, contrario a lo que él creía, no ganaría el voto latino. (Y no lo ganó en el 2016 ni en el 2020)”, escribió el periodista.

Jorge Ramos aseguró en su columna que el trabajo de los periodistas es “cuestionar a los que tienen el poder” además de tener dos grandes responsabilidades, las cuales son “reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera” y “cuestionar y exigir una rendición de cuentas a los que tienen el poder”.

“No podemos normalizar un comportamiento que amenaza a la democracia y a la comunidad hispana, ni ofrecerle a Trump un micrófono abierto para que difunda falsedades y sus teorías de conspiración. Hay que cuestionar y verificar (fact check) todo lo que hace y dice”, mencionó.

Mientras que León Krauze renunció a Univisión el 15 de noviembre, dos días después de que la cadena transmitiera la polémica entrevista con el expresidente de Estados Unidos (EE. UU.), aunque no dio ninguna razón específica del porqué dejó la televisora, expresó en redes sociales su desacuerdo.

“La entrevista a Trump fue una oportunidad perdida para confrontarlo sobre sus mentiras y su legado de odio y división. En cambio, la entrevista fue una plataforma para que Trump siguiera difundiendo sus mentiras y sus ataques a las instituciones democráticas”, mencionó Krauze en un video compartido en redes sociales.

Jorge Ramos y León Krauze le han dado un fuerte golpe a Univisión, que fue su casa durante años, sin embargo, el medio de comunicación ha sido y es duramente criticado por la amplia cobertura de Trump en el pasado y con la reciente entrevista que varios colegas tildan de falta de ética periodística.