La Comisión Electoral confirma la reelección de Rajoelina como presidente de Madagascar en primera vuelta

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Rajoelina logra así un tercer mandato al frente del país con un 58,95 por ciento de votos, con lo que logra la elección directa en primera vuelta.

Estos resultados deben ser ahora ratifiacados por el Tribunal Superioro Constitucional, máximo órgano judicial del país, en un plazo de nueve días durante los cuales se pueden presentar recursos, según recoge la emisora RFI.

"Conmigo los malgaches han elegido el camino de la continuidad, la serenidad y la estabilidad", ha afiramdo Rajoelina este sábado en declaraciones a la emisora RFI a la salida de la sede de la CENI. "Quiero dar las gracias al pueblo malgache por mostrar su madurez y por expresarse libremente", ha añadido.

Estos comicios han tenido una participación del 46 por ciento, por debajo de la de las elecciones de 2018, previsiblemente afectados por el llamamiento a la abstención del Colectivo de Diez --que aglutina a diez candidatos opositores a la Presidencia--, que afirman que el presidente no puede concurrir a las urnas debido a que en 2014 recibió la ciudadanía francesa, un argumento rechazado por el Tribunal Constitucional. Once de los candidatos han anunciado que no reconocen estos resultados por "ilegítimos" debido a las "irregularidades".

La votación tuvo además lugar en medio de un repunte de la represión y el refuerzo del despliegue de las fuerzas de seguridad por las manifestaciones convocadas por la oposición para exigir la retirada de la candidatura del presidente, en las que los agentes han empleado gases lacrimógenos y pelotas de goma, lo que ha incrementado la preocupación por parte de la comunidad internacional.