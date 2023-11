Balean a 3 hombres de ascendencia palestina cerca de Universidad de Vermont

Tres hombres jóvenes de ascendencia palestina que se encontraban en Burlington para celebrar las festividades por el Día de Acción de Gracias resultaron con heridas de bala —uno de ellos de gravedad— cerca de la Universidad de Vermont, informó la policía el domingo. Las autoridades señalaron que el incidente podría tratarse de un crimen de odio.

La agresión ocurrió alrededor de las 6:25 de la tarde del sábado cerca del campus de la universidad, dijo el jefe de la policía de Burlington, Jon Murad. Añadió que las autoridades siguen buscando al agresor.

Dos de los hombres se encuentran en condición estable y el otro sufrió “heridas mucho más graves”, indicó Murad en un comunicado de prensa difundido el domingo. Los tres jóvenes de 20 años visitaban la casa de la familia de una de las víctimas y se encontraban caminando cuando fueron confrontados por un hombre blanco armado con una pistola.

“Sin mediar palabra, disparó al menos cuatro veces la pistola y se cree que escapó”, dijo Murad en el comunicado de prensa. “Las tres víctimas recibieron impactos, dos en el torso y uno en las extremidades inferiores”.

Murad añadió que los tres son de ascendencia palestina. Dos de ellos son ciudadanos estadounidenses y el otro es residente legal. Dos de los hombres portaban kufiyas palestinas.

Murad dijo que no hay información adicional que permita entrever los motivos del sospechoso.

“Mis más profundas condolencias para las víctimas y sus familiares”, dijo Murad en el comunicado. “En este sensible momento, nadie puede ver este incidente y no sospechar que pudo tratarse de un crimen motivado por el odio. Y ya me he puesto en contacto con aliados federales de investigación y procuración de justicia para prepararnos en caso de que se demuestre que es el caso”.

Añadió: “El hecho es que aún no sabemos tanto como quisiéramos en estos momentos. Pero hago un llamado al público para que evite sacar conclusiones basándose en declaraciones de partes no involucradas que saben todavía menos”.

Antes del comunicado de Murad, la Comisión Antidiscriminación Estadounidense-Árabe dio a conocer una declaración el domingo en que indicó que las víctimas eran estudiantes universitarios con doble nacionalidad y que “hay motivos para creer que este tiroteo ocurrió porque las víctimas son árabes”.