Papa El Papa rezará el Ángelus este domingo desde su residencia por la gripe que padece

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Se trata de un hecho inédito que se produce después de que el sábado el Pontífice cancelara su agenda prevista para la jornada por un "ligero estado gripal".

Por este motivo, Francisco se sometió a una tomografía computarizada (TAC) en el hospital Gemelli Isola de Roma. La prueba resulto negativa y se descartaron así "complicaciones pulmonares".

El pasado 6 de noviembre el Papa afirmó en un encuentro con rabinos europeos que no estaba bien de salud, motivo por el que no leyó el discurso que tenía previsto para la mencionada cita, si bien mantuvo los actos previstos en su agenda para esa jornada.

"Os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta. Pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo y que se lo lleven", expresó Francisco. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, aseguró entonces que el Pontífice tenía "un poco de resfriado".

La oración del Ángelus este domingo será retransmitida en directo por la televisión y en las pantallas presentes en la plaza de San Pedro por Vatican Media y en streaming en Vatican News, ha precisado la Santa Sede.