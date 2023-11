Borrell: una Gaza sin ley ni orden puede ser "cuna" de más violencia y terrorismo

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la CE, Josep Borrell, ha instado este lunes a ayudar y apoyar a la Autoridad Palestina para que pueda asumir el control de Gaza y evitar que sea un territorio sin ley ni orden y se convierta en "cuna para más violencia, para más terrorismo" y más inmigrantes y refugiados.

Lo ha dicho en la rueda de prensa tras el VIII Foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM) junto al secretario general de la UpM, Nasser Kamel, y los ministros de Exteriores español y jordano, José Manuel Albares y Ayman Safadi.

Borrell ha defendido que debe ser la Autoridad Palestina la que asuma el control de Gaza una vez cesen las hostilidades, con la ayuda de la comunidad internacional, con el fin de "evitar que un territorio abandonado sin ley ni orden sea una cuna para más violencia, para más terrorismo y causa de oleadas de población emigrada, expulsada a la fuerza".

"Europa sería la primera en pagar las consecuencias. Es en nuestro propio interés, por lo que tenemos que trabajar para conseguir que este conflicto se acabe", ha defendido.

Borrell ha asegurado que en la UpM "todo el mundo ha estado de acuerdo en que la solución pasa por la construcción de dos estados": el de Israel y también un Estado palestino. Desde hace 30 años, ha subrayado Borrell, la comunidad internacional ha repetido que la solución pasa por dos Estados pero ha estado "haciendo muy poco o nada para hacerla realidad".

En este sentido, ha advertido de que la "pérdida de vidas civiles continuará generación tras generación y funeral tras funeral si no somos capaces de impulsar un acuerdo político que permita hacer realidad lo que tantas veces hemos pregonado".

CUATRO PASOS PARA UNA SOLUCIÓN

El alto representante ha enumerado cuatro pasos para avanzar en una solución: el primero, "perennizar" la actual tregua de cuatro días en Gaza y que Hamás pierda el control militar en la Franja.

Los otros tres son evitar la "recolonización" de Gaza por parte de Israel, rechazar la "colonización ilegal" en Cisjordania, y que la Autoridad Palestina pueda volver a Gaza, de donde nunca se fue puesto que sigue brindando los servicios públicos básicos como la educación o la sanidad, ha recordado.

Borrell ha defendido que la "única solución" para el futuro de Gaza pasa por que la Autoridad Palestina que comanda Mahmud Abbas tome las riendas, dado que está excluido que Israel vuelva a ocupar este territorio, que los países árabes se hagan cargo o "dejarla abandonada a su suerte".

Con todo, ha reconocido que la Autoridad Palestina es "perfeccionable y mejorable" y también que debería haber elecciones "cuanto antes", para lo cual hace falta la cooperación de Israel ya que cuando se intentaron organizar en 2021 no permitió que se celebraran en Jerusalén Este. Para ello, ha puntualizado, necesitará el apoyo de la comunidad internacional.

De lo contrario, ha reiterado, "vamos a ver un espacio vacío de poder que va a ser tierra fértil para toda clase de organizaciones violentas, con desplazamiento forzado de gente, con amenazas terroristas, con inseguridad y créanme, los europeos somos los primeros interesados en que eso no ocurra".

VIVIR EN PAZ

Borrell augura que Israel solo podrá vivir en paz y en seguridad si se alcanza una solución que permita a israelíes y palestinos "compartir la tierra que se disputan, teniendo cada uno su propio Estado".

"El horror creado por Hamás con su ataque no puede justificar otro horror y que el pueblo palestino pague el precio de las acciones de Hamás", ha añadido, pidiendo nuevamente respetar el Derecho Internacional Humanitario y hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento de civiles.

"No tiene mucho sentido dar de cenar a alguien si va a morir al día siguiente bajo las bombas", ha incidido, en referencia a la necesidad de que la actual pausa se prolongue en el tiempo.

El exministro español ha hecho hincapié en que la solución no puede ser solo militar puesto que aunque Hamás es una organización terrorista, "representa una idea y no puedes matar una idea". "La única forma de hacerlo es ofrecer una mejor. Frente a una mala idea hay que presentar otra que sea buena y viable y que garantice que la gente pueda vivir en paz y acabar con este ciclo de violencia", ha esgrimido.

NO ES UNA GUERRA JUDÍOS-MUSULMANES

Borrell ha celebrado la presencia del ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, que ha asistido en representación del Comité Ministerial Árabe-Islámico.

"Primero, para recordarnos que esto no es una guerra entre judíos y musulmanes, que esto no es una guerra entre el mundo árabe y el mundo cristiano, que esto no es una guerra de civilizaciones, como a algunos les gustaría presentarla", ha dicho.

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que el foro de este lunes ha logrado transmitir esta idea: "No era contra Israel. Esperamos que vuelva a las reuniones de la UpM, porque es parte de ella. Esta conferencia es por y para la paz".