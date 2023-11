Previa del FC Barcelona - Oporto

El Barça estará en octavos si pasa la 'final' del Oporto

Los 'culers' buscan reencontrar su mejor juego a tiempo

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona recibe este martes al Oporto (21.00) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la quinta y penúltima jornada del Grupo H de la Liga de Campeones, en una 'final' emocional para unos blaugranas que saben que, si ganan e incluso con carambola en caso de empate, pasarán a los octavos de final y dejarán atrás dos ediciones consecutivas siendo eliminados en esta fase de grupos.

Las cuentas están claras, pero no tanto los ánimos. En el Barça saben que el triunfo, o incluso el empate, les vale para lograr el ansiado billete. Pero, pese a ganar al Oporto en el Estádio do Dragão (0-1), sufrieron para hacerlo y, ahora, el estado de juego está lejos de la mejor versión que puede dar el equipo.

Así que, de nuevo, al Barça no le vale con ganar. Necesita hacerlo por demasiados motivos, pero también convencer a una afición que empieza a pensar que algo no va bien; o no, por lo meno, como debería ir. El técnico blaugrana, Xavi Hernández, tiene crédito de la Junta Directiva, el cariño de su afición e ilusión y confianza en sí mismo pero, ¿con fecha de caducidad?

Se presenta este partido como una 'final'. La motivación y la preparación debe ser como tal. Y es que, en caso de victoria, el pase a los octavos está asegurado. Y, en caso de que el fútbol no sea bueno --o no tanto como se exige en la parroquia 'culer'--, por lo menos los deberes continentales estarían hechos hasta llegar a esas eliminatorias tan valoradas en estos momentos.

Luego ya se vería si se disipan o no los fantasmas del mal juego, pero lo primordial es pasar. Y, en este sentido y en el peor de los casos, se lograría el billete con un empate siempre que el Shakhtar Donetsk, ante el eliminado Royal Antwerp, no gane. Y, para ser líderes, solo basta con ganar y que el Shakhtar no lo haga.

Y es que el Barça, que ganó los tres partidos de la primera vuelta, se complicó algo las cosas en la última jornada al caer en Hamburgo contra los ucranianos (1-0), que ahora están terceros con 6 puntos, tres menos que Barça y Oporto que, para dar más importancia a este choque, están empatados a 9 unidades.

El Oporto también se juega mucho en Barcelona, en la olímpica montaña de Montjuïc, ya que pasará a octavos si suma más puntos que el Shakhtar Donetsk. Situación muy similar a la del Barça, a quien le disputaría el 'average' para un posible empate final en la lucha por el liderato.

De momento, en su primer cara a cara, un gol de Ferran Torres en el añadido de la primera parte dio el triunfo y los 3 puntos a un Barça que terminó sufriendo, metido atrás y pidiendo la hora, jugando con un hombre menos por la expulsión, al ver dos tarjetas amarillas, de Gavi.

No jugará el centrocampista blaugrana este partido, pero no por esa sanción que ya cumplió ante el Shakhtar, sino por haberse roto la rodilla jugando con España, un partido de clasificación para la Euro sin nada en juego para una 'Roja' ya clasificada. Gavi no podrá volver a jugar esta temporada, y sus compañeros seguro que le tendrán en mente como un motivo más para luchar por lograr el pase a octavos.

Junto a Gavi, el capitán Sergi Roberto sigue de baja y la gran duda de un Barça que tiene apercibido de sanción a Ronald Araújo es la del portero alemán Marc-André Ter Stegen, con dolencias en la espalda que hicieron que no jugara el sábado pasado en Vallecas, en el empate del Barça contra el Rayo Vallecano (1-1).

Se probará el mismo martes pero, ante la mínima duda o riesgo, será Iñaki Peña quien vuelva a defender la portería blaugrana. En el lado bueno de la balanza, está de vuelta al equipo Frenkie De Jong para ayudar en el centro del campo, igual que un Pedri que ya está mucho más rodado tras pasar también una lesión reciente.

También tendrá bajas Sérgio Conceição en su Oporto, como las de Marcano, Wendell y Zaidu, además de la del sancionado David Carmo. Pero regresará salvo contratiempo de última hora el veterano central Pepe, tras dejar atrás su lesión en el cuádriceps, y también está en la convocatoria el exblaugrana Nico, que podría jugar ante buena parte de sus excompañeros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Iñaki Peña; João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Gündogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski y João Félix.

OPORTO: Diogo Costa; João Mário, Grujic, Fábio Cardoso, André Franco; Pepê, Eustáquio, Varela, Galeno; Taremi y Evanilson.

--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.