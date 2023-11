Xavi: "No jugamos como esperamos y falta continuidad"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

"El planteamiento creo que está saliendo, pero evidentemente no es el juego que todos esperamos, nos falta esta continuidad en el juego, jugar más minutos como la segunda parte, como por ejemplo el día del Clásico. Nos falta esta continuidad, pero sí, la gente está a gusto con el plan, se siente bien, el vestidor está unido. Con eso no hay ningún problema", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que hay partidos en los que no sale su plan de juego. "Últimamente no están saliendo las cosas como todos queremos. Pero, por ejemplo, en Vallecas hacemos un buen partido. En general, viendo lo repetido, creo que el partido es para ganar, generamos juego, juego por dentro, juego por fuera, oportunidades. Sobre todo en la segunda parte, donde vimos un equipo más agresivo, con más ganas de ganar", matizó.

Además, pedirá más esfuerzo y una mejor mentalidad a sus jugadores. "A los jugadores se les ha de decir muchas cosas, está claro. Por el tema mentalidad también, yo creo. Tenemos que ir a los partidos desde el primer minuto, es lo que nos está costando y lo que nos falta, yo creo, que solo reaccionamos cuando hay una urgencia en el marcador o cuando quedan pocos minutos. Creo que son errores nuestros, que tenemos que ser autocríticos, saber que últimamente no estamos jugando como queríamos, pero que estamos en el camino", añadió.

"Lo más difícil en el deporte es ganar después de haber ganado, por eso estos deportistas individuales que no paran de ganar, es una droga para ellos ganar. Esto es de una admiración tremenda, y esto es lo que hay que intentar, ganar después de haber ganado. Ya hemos ganado pero hay que ganar más cosas, hay que tener más mentalidad ganadora y ser una bestia competitiva todos", aseveró.

De todos modos, dejó claro que se siente arropado por el presidente, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco. "Sí, en todos los sentidos. Hablo a diario con el máximo responsable, que es el presidente, y con total confianza. Con Deco, confianza total. De hecho, con los dos tengo buena amistad, creen en el proyecto, creen en nosotros como 'staff', saben cómo trabajamos. Con esto no hay ningún problema, siento total confianza", se sinceró.

"Estoy bien, estoy con energía, estoy positivo, más positivo que nunca y lo tengo que estar, tengo que estar porque al final soy el que lidera este equipo y creo mucho en los futbolistas. Hemos jugado muy bien, hemos ganado títulos el año pasado, creo de verdad y tengo fe ciega en mis futbolistas, en el equipo, en el staff, en el trabajo", manifestó.

De ahí que tenga fe en ganar al Oporto y sellar el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. "Para nosotros es un partido importantísimo, vital. Tenemos las opciones intactas de quedar primeros de grupo. Dependemos de nosotros mismos, mañana en caso de victoria nos aseguremos el primer lugar. Después de dos años sin poder clasificarnos para los octavos de final, para nosotros es una oportunidad y la enfrentamos con muchas ganas y mucha ilusión", aseguró.

"Mañana tenemos una gran oportunidad, para mí puede ser un punto de inflexión. Tienes la oportunidad de clasificarte en el quinto partido de fase de grupos como primer clasificado para los octavos de final de 'Champions'. Creo que sería un objetivo completo, por lo tanto, tenemos que ir por él. Nos jugamos mucho. Mañana es un partido súper, súper trascendente y vital para esta competición", reconoció.

Eso sí, volvió a dejar claro que deben tener ambición y mentalidad ganadora de inicio. "Hay que entrar más metidos a los partidos, más concentrados. Ya dije, creo que he dicho muchas veces que hemos regalado muchas cosas esta temporada. El año pasado no regalábamos nada. Y por eso conseguíamos más resultados. Llevamos menos puntos en Liga que el año pasado, no en 'Champions'. En 'Champions' estamos en una situación mejor que el año pasado y dependemos de nosotros mañana. Así que a por ello. Y en Liga a mejorar y a regalar menos", apeló.

En contra, un Oporto que es un rival "de alto nivel de 'Champions'". "Mañana tenemos un test muy importante, de alto nivel. Ya nos pasó ahí en Oporto, que sufrimos, creo que estuvimos bien una horita, luego la última media hora sufrimos, nos pasaron muchas cosas pero al final creo que el Oporto nos dominó. Es un rival muy fuerte, muy fuerte, es muy importante para nosotros ganar", reiteró.