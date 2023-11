De la Fuente y su renovación: "Prefiero que esté el nuevo presidente, no quiero ataduras de nadie"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Estoy con mucha tranquilidad, se hará cuando haya que hacerlo, cuando están las dos partes interesadas sale adelante. Entiendo que habrá unas elecciones antes de la EURO y luego nos sentaremos y hablaremos. Yo estoy contento y feliz y si la otra parte lo está no habrá problema, pero prefiero que esté el nuevo presiente porque no quiero ataduras de nadie, quiero que la otra parte esté exactamente feliz que yo", señaló De la Fuente en una entrevista a 'El Larguero' de la cadena SER.

En este sentido, expresó que estaría "igual de bien" si siguiese dirigiendo a la Sub-21 y que "siempre" ha estado dónde ha querido estar. Su buen hacer con las categorías inferiores no pasó desapercibida y tuvo "una oferta de un club de Primera y otra de una selección importante fuera de Europa, de los 'petrodólares'".

Además, no dudó en ver un buen relevo para el futuro al actual entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel'. "Es muy bueno, le conozco muy bien y es un grandísimo entrenador. Míchel puede ser lo que quiera, encaja perfectamente en esta idea que tiene la RFEF", advirtió, dejando claro que "es espectacular cómo está jugando" el equipo catalán.

Sobre la grave lesión de Gavi ante Georgia, admitió que nadie se puso en contacto por parte del FC Barcelona con la RFEF o con él para pedirle que no jugase ese partido por la carga que acumulaba. "Si hubieran llamado, desde la RFEF me hubiesen dicho algo. Tengo una máxima y es que cuando están con nosotros sólo pensamos en la selección y cuando les despido les digo que es momento de pensar en sus clubes", indicó.

El riojano reiteró que "la idea" era que el blaugrana jugase sólo una parte ante Georgia y aseguró que la lesión se la produjo en la segunda acción y no en la primera como han advertido otros médicos. "En el descanso le pregunto y me dice que en la primera entrada no hay nada. Los médicos vieron que la rodilla está estable y por eso se le permite que siga jugando. Nuestros médicos son grandísimos doctores y con experiencia excepcional y vieron que podía seguir en el campo", remarcó.

El de Haro transmitió el "pesar" a Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, por esta lesión, y apuntó que con el paso de los días se llegó a encontrar con el andaluz "más animado". "Es una baja muy importante para nosotros, futbolística y humanamente", admitió el seleccionador, que confirmó que valorarían llevarle a la Eurocopa si se recuperase a tiempo.

De la Fuente recordó que "dónde más oportunidades tiene para dosificar un jugador es en su club" y que con el combinado nacional no existen "trámites porque todos los partidos son importantísimos". "El calendario que se firma en julio y todos están de acuerdo, lo que no vale es quejarse luego. Todos nos estamos jugando algo, aquí no vienen a descansar, vienen a competir y tienen que venir los mejores", subrayó.

"Imagina que eres deportista de élite y te llama tu entrenador y te pregunta si tienes fuerzas para ir a los Juegos. Pedri me dijo que sí y, después de hablar con él entendimos que estaba en condiciones para ir a los Juegos. Estaba en perfecto estado físico y culpar de sus lesiones posteriores a esta participación en los Juegos me parece un poco miserable y ventajista", añadió posteriormente preguntado por el centrocampista canario y si a este se le había 'quemado' con Eurocopa y Juegos en el verano de 2021.

"NADIE ES IMPERMEABLE A LA CRÍTICA"

De la Fuente también calificó a Isco Alarcón como "un grandísimo futbolista", pero que no le convoca porque considera que está siendo "justo" con los que llama y que ve "al mismo nivel" que el futbolista del Betis, que "estaba" en la última prelista y al que "se valoró traerle". "Está trabajando mucho, no es el de hace diez años", manifestó.

Mientras que a Sergio Ramos no le dijo en su conversación privada que "no iba a venir a la selección", pero sí que tenía "en mente otros jugadores". "No me esperaba esa reacción, pero la respeto", replicó tras la decisión del andaluz de anunciar poco después su retirada internacional.

Por otro lado, a punto de cumplir un año desde su nombramiento, avisó de que "nadie es impermeable a la crítica", pero que estaba "muy tranquilo" cuando se comenzó a hablar de las dudas sobre su trabajo. "No me inquietaba antes ni hoy, es la inestabilidad de este trabajo. Sí que hay cosas infundadas como que se dijo que desde dentro que había desconfianza del presidente y si sale él y dice que es falso, le creo. Luque nunca me transmitió ninguna duda, sé que este trabajo te lo ganas con resultados".

Sobre lo sucedido en la Asamblea de la RFEF del pasado 25 de agosto y sus aplausos tras el polémico discurso de Luis Rubiales, el técnico insistió en ya dijo que se había equivocado. "Dije que no me reconocía, por supuesto que no lo volvería a hacer", puntualizó. "Me llamó para darme el pésame por mi hermano, fue una conversación de 20 segundos y le agradecí el detalle", añadió sobre la última vez que había hablado con el expresidente de la RFEF.