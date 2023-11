Diego Alonso: "Es una final para el club y nos demanda ganar"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Sevilla FC, Diego Alonso, calificó de "final" el partido contra el PSV Eindhoven en el Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos, por la necesidad de ganar para seguir con vida y para intentar, también, salvar su puesto en el banquillo, aunque se ve respaldado por sus futbolistas.

"Más que partido importante es una final, una final para nosotros y sabemos que la competición nos demanda el tener que ganar si queremos mantenernos con vida en la última fecha, para poder pelear por entrar en octavos. Solamente se ha podido hacer en tres ocasiones y estamos decididos a pelear porque sea la cuarta, y para eso necesitamos ganar mañana", señaló en rueda de prensa.

El técnico se ve una parte del Sevilla y como tal también se ve ante una final. "Es una final para el club y así lo tomamos, como una final. Las críticas las absorbo con naturalidad porque es parte de la profesión, es algo que expande cada día para nosotros cuando las cosas no van bien y los resultados no son lo que se esperan. Tenemos que aguantar, 'ajo y agua'", manifestó.

"Siento la confianza en primer lugar de los futbolistas, implicados al cien por cien, implicados queriendo revertir la situación, sabiendo que la recompensa está más adelante. Lo que pueda llegar o lo que pueda pasar va a depender más de nosotros que del resto", comentó sobre su futuro y sobre el futuro del equipo en la 'Champions'.

"Depende de si nosotros queremos seguir empujando o no. Si seguimos empujando no sabemos si la recompensa está a 100 metros o está a 1 metro, pero si dejamos de luchar, si dejamos de empujar, si dejamos de creer y de estar impulsados, complicado", añadió.

Para el uruguayo, lo que deben hacer es "seguir empujando". "Seguramente, lo que está pasando hoy, la tormenta, el nubarrón, todo lo que tenemos hoy encima, los golpes que estamos recibiendo, seguramente dejan de ocurrir cuando empecemos a ganar y empiezan a aparecer lo que buscamos nosotros, que es una racha positiva, que es empezar a conseguir resultados", apeló.

"Evidentemente, no haber ganado en Liga ni en 'Champions' ni es lo que uno espera ni lo normal como usted dice, tenemos la necesidad de ganar, también llegamos aquí porque los resultados tampoco eran los esperados. Por eso estamos aquí también y también han pasado algunos entrenadores y han tenido que salir porque los resultados no han sido los mejores", señaló, en referencia a la destitución de Mendilibar y a su llegada a mitad de curso.

"Nosotros estamos para intentar mejorarlos, para poder hacer que el equipo pueda tener mejor resultado y en cuanto a lo que se vive del ambiente fuera, yo tengo que desligarme de eso y tengo que intentar por todos los medios transmitir la seguridad a los futbolistas, transmitirles buenos mensajes a los jugadores, darles confianza porque en definitiva necesitamos de su confianza, obviamente exigiendo rendimiento", matizó.

Es consciente, eso sí, que para los entrenadores los resultados son "decisivos". "Los resultados te catapultan y te hacen que tengas renovaciones, que puedas estar en mejores sitios, como me pasó a mí ahora, el poder haber hecho una carrera con anterioridad me permite estar aquí y el poder disfrutar de esto. Ojalá pueda hacerlo mejor para estar mucho tiempo aquí. Y cuando las cosas no salen bien, evidentemente, hay cambios de entrenador", aceptó.

Espera que el duelo ante el PSV sirva como "punto de inflexión". "Ojalá que el día de mañana sea el punto de inflexión y que nos permita a nosotros, como grupo de trabajo, tener esa recompensa que estamos buscando y como institución dar un paso al frente de estar en una situación de privilegio con la posibilidad de estar en octavos de final de 'Champions', que pocas veces este club ha podido estar", recordó.

"El ambiente en la plantilla, entre nosotros, muy bueno. Están dolidos y golpeados por los resultados porque evidentemente los resultados no son los que queremos y nos duele, duele mucho, mucho, mucho, pero sabemos que para poder salir de esta situación lo que nos queda es trabajar y para trabajar tiene que haber ganas de poder salir adelante. Y eso los jugadores lo tienen", celebró.

De hecho, quiso recordar que, pese a estar en un "momento malo", todavía tienen números para seguir vivos en Europa. "Estamos hablando de pasar a octavos de final de la 'Champions'. Si tenemos ambición y tendemos ganas, no nos rendimos de ninguna manera. Y lo que se trata en los momentos malos es eso mismo de no rendirse y seguir nadando, peleando, porque la recompensa puede estar a 100 metros, puede estar a 1", comparó.