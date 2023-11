Ginecólogo señala que España "no está especialmente mal" en cuanto a endometriosis con respecto a otros países

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Si bien el diagnóstico tardío es común en todos los países --se detecta la enfermedad con una media de entre seis y diez años de retraso-- España "no está en la cabeza del pelotón de los que están mal", aunque ha reconocido que "se podrían hacer más cosas". A su juicio, las bajas menstruales deben servir no solo para no acudir al puesto de trabajo, sino para tomar conciencia y visitar al médico para detectar una posible endometriosis.

Así lo ha manifestado durante la presentación del documento 'Pautas de actuación y seguimiento de endometriosis', coordinado por el propio Carmona e impulsado por la Organización Médica Colegial (OMC), a través de la Fundación para la Formación (FFOMC).

Este documento, dirigido a profesionales de la salud, tiene como objetivos proporcionar una visión general integral de la endometriosis, enfatizando la necesidad de un enfoque multidisciplinario y el impacto en la vida de las mujeres, así como aumentar la conciencia y la comprensión de la endometriosis y brindar a los profesionales de la salud las herramientas y el conocimiento necesarios para ofrecer una atención óptima a las mujeres con esta compleja afección. Tal y como se ha señalado durante el encuentro, mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis ayudará a reducir la carga de esta enfermedad en la vida de las mujeres.

Así, Carmona ha lamentado que es una enfermedad "no silenciosa, sino silenciada". "No es que las mujeres no se quieran quejar, sino que la presión social y el hecho de que sea una enfermedad solo de mujeres y de un área muy específica que afecta a la sexualidad y fertilidad hace que muchas veces sea silenciada", ha declarado.

Afecta a un 10 por ciento de la población femenina. No se conoce bien la cifra exacta, pero la prevalencia es de casi 200 millones de mujeres en el mundo, más de 15 millones en Europa y entre 1 y 2 millones en España, "lo cual es un número realmente espectacular teniendo en cuenta que además la cuarta parte de estas mujeres tienen formas serias", según el doctor.

Los síntomas son muy claros, por lo que, para Carmona, "es la típica enfermedad que uno podría diagnosticar solo con la clínica". Las mujeres tienen dolor, especialmente al principio, sobre todo dolor menstrual (dismenorrea), pero este va siendo progresivo y cada vez más severo. "Cada vez dura más días, se convierte en dolor, ya no solo de la regla, sino de antes y después de la regla, como dolor ovulatorio", ha apuntado.

Además, aparecen más señales, como "dolor en las relaciones sexuales, dolor al hacer de vientre y, finalmente, se convierte en un dolor crónico que afecta todos los días del mes y muchas veces a todas las partes del cuerpo, no solo a la pelvis", ha explicado el experto. Además, ha recordado que muchas de estas mujeres son "infértiles", o les "cuesta" quedarse embarazadas.

LA ENDOMETRIOSIS CAUSA TANTOS COSTES MÉDICOS COMO LA DIABETES

Asimismo, tal y como se ha expuesto durante la rueda de prensa, la endometriosis causa tantos costes médicos, directos e indirectos, como la enfermedad de Crohn o como la diabetes.

Así las cosas, el documento da "mucho protagonismo" al médico de Atención Primaria como puerta de entrada a las mujeres en el Sistema Nacional de Salud, impulsando la coordinación entre diferentes niveles asistenciales. "Las niñas y mujeres aún ocultan sus síntomas, no normalizan la enfermedad porque la menstruación aún es un tabú, y tenemos que mejorar el conocimiento de la enfermedad por parte de la sociedad, desarrollar acciones y mejorar la evolución de la enfermedad a largo plazo", ha expresado por su parte la doctora María Pérez Páramo, Senior Medical Manager y responsable del área de dolor de Viatris España, empresa que ha participado en la realización de la guía.

Finalmente, preguntado Carmona sobre si piensa que este programa reducirá en España el retraso en el diagnóstico, el experto ha declarado que, si bien no conseguirá este objetivo a largo plazo, sí que se podrá ver una disminución en la edad media del diagnóstico, acelerando así la activación de los tratamientos.