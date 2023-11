Los directores de la CIA y el Mossad viajan a Qatar para abordar el proceso de liberación de rehenes en Gaza

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Fuentes oficiales estadounidenses citadas por 'The New York Times' han indicado que el director de la CIA, William Burns, llegará en las próximas horas a Doha, en donde ya se encuentra el jefe del Mossad, David Barnea, tal y como ha recogido 'The Times of Israel'. Qatar ha estado ejerciendo labores de mediación entre las autoridades israelíes y Hamás para la tregua temporal, que entró en vigor el viernes para un periodo de cuatro días y que fue extendida el lunes para otras dos jornadas.

De hecho, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha señalado este mismo martes que Doha sigue trabajando para lograr "un alto el fuego permanente" en la Franja de Gaza, en medio de los esfuerzos internacionales para lograr que las partes logren un alto el fuego --rechazado por Israel-- tras las hostilidades desatadas a causa de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás contra Israel.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en cerca de 15.000 los palestinos muertos, a los que se suman otros 230 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.