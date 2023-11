Línea B del Metro está colapsada y rebasada de gente en todas las estaciones

Casi termina el año 2023 y los problemas del Metro parecen no afectarles el paso del tiempo. Los constantes retrasos en las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo tienen hartos a los usuarios, quienes optan por tomar otros transportes para viajar.

La Línea B es una de las más afectadas en todo el sistema, pues traslada a cerca de 50 mil personas a diario, de acuerdo con estadísticas consultadas en la página del Metro. Los pasajeros publicaron en redes sociales el retraso en el servicio del convoy naranja.

“Línea B colapsada sean realistas y avisen a los usuarios”, reclamó Armando en X, donde el Metro publicó el avance de los trenes y le llovieron toda clase de críticas.

Otras de ellas fue por parte del usuario Ilich Montaño quien aseveró que “Linea B es horrible. Circulación súper lenta, una hora desde Ciudad Azteca y apenas estamos haciendo base en Villa de Aragón”.

La conocida voz del Metro recuerda constantemente a los pasajeros que “permitan el libre cierre de puertas” además de permitir la salida antes de entrar al convoy y tampoco arrojar ningún objeto a las vías, pues esto podría representar un corte a la energía y suspensión del servicio.

Pese a ello, la mayoría de las personas no acata las indicaciones que se les dan y los problemas empiezan desde ahí, “la gente insiste en subir cuando ya no se puede, no caben, eso retrasa mucho el servicio”, como mencionó Jaime en la mencionada red social.

Así la espera en Impulsora, Rio, Múzquiz y Ecatepec, tener que ir a Cd Azteca para llegar a Buenavista gracias al excelente servicio de todos los dias pic.twitter.com/fEuANe4zzU — Rey Muerto (T D S). (@Rey_Muerto666) November 28, 2023

Como suele ser en estos casos, el Metro no hace ninguna aclaración por los retrasos en el servicio siempre y cuando sean provocados, principalmente, por los usuarios.