Andre Dawson pide al Salón de la Fama que su placa tenga el gorro de los Cachorros

CHICAGO (AP) — Andre Dawson reveló que ha enviado una carta a la presidenta del Salón de la Fama del béisbol para pedir el cambio de logo en la gorra de su placa, de los Expos de Montreal a los Cachorros de Chicago, una decisión tomada por el museo que rechazó desde que fue tomada en contra de su voluntad hace 13 años.

“No creo que serán expeditos con algo como esto”, dijo Dawson al diario Chicago Tribune el lunes sobre la carta que escribió a Jane Forbes Clark. “Si deciden responder, se van a tomar su tiempo. Y no me sorprendería que no respondan”.

Los jugadores podían tomar una decisión sobre el logo previo a la exaltación de 2001 y Cooperstown se encargó de la misma previo a la votación de 2002. El cambio fue adoptado tras airearse en 1999 que Tampa Bay había ofrecido una compensación al recién retirado Wade Boggs para que su placa llevara el logo de los Devil Rays. Boggs fue exaltado en 2005 y su placa tiene un logo de los Medias Rojas de Boston.

“Tenemos previsto hablar con Andre, pero aún no hemos recibido la carta”, dijo el portavoz del Salón de la Fama Jon Shestakofsky el miércoles.

Tres semanas después que Dawson fue elegido por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica en 2010, el Salón de la Fama decidió que la placa tuviera el logo de los Expos.

“Respeto la decisión del Salón de la Fama de poner el logo de los Expos en mi gorro, y comprendo su responsabilidad de asegurar que el logo represente el mayor impacto en mi carrera", dijo entonces Dawson en un comunicado por el museo. “Los fanáticos de los Cachorros siempre serán muy importantes en mí corazón, y les debo mucho para hacer memorable mi etapa en Chicago, al igual que los fanáticos en Montreal, Boston y el sur de Florida, mi casa. Pero saber que soy parte del Salón es lo más importante, es el máximo honor que pudiera imaginar”.

Sin embargo, en el día que el Salón de la Fama anunció su decisión, Dawson dijo a la radio WMVP-AM de Chicago: “Estoy decepcionado. Orgullosamente puedo decirlo porque Chicago era mi preferencia".