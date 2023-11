Ángel Haro: "No estoy obsesionado con la renovación de Isco, estamos hablando de 2026"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"No estoy obsesionado. Entiendo que es un tema recurrente. Isco está feliz en el Betis, nosotros lo estamos y se dan las circunstancias para seguir. Ya tenemos una relación de dos años, creo que se debe prolongar. No tengo ninguna duda que se vana dar las condiciones apropiadas para ello. De momento estamos hablando de 2026", valoró Haro a los medios antes de poner rumbo a Praga para el duelo de este jueves ante el Sparta.

También hay dudas con la continuidad del mediocentro argentino Guido Rodríguez que como Isco tiene "una propuesta de renovación", pero pidió "respetar los tiempos". "Lo que no me cabe duda es que todo el tiempo que estén en el club van a ser profesionales como lo están haciendo y dando lo máximo posible", agregó.

Otro de los nombres propios es Juan Miranda, relacionado en los últimos días con el AC Milan para este mercado invernal. Como recambio, varias informaciones apuntaron al canterano bético Junior Firpo, actual jugador del Leeds United inglés, algo que negó Haro. "La lista es corta y no he visto yo ese nombre. Es un jugador que le tenemos mucho cariño, que es canterano bético pero ya digo que no está encima de la mesa", reveló.

El Betis se enfrentará este jueves (18.45) al Sparta de Praga en la capital checa, un duelo "clave" para avanzar de ronda y en el que Haro pidió "no relajarse". "Hay que seguir en esta tendencia para llegar al 'parón' en los puestos de arriba de LaLiga, habiendo pasado en la Europa League. Es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones posibles. No hay que obsesionarse. El equipo está entero e ilusionado", concluyó.