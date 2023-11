Bukele anuncia que pedirá licencia para dedicarse a campaña electoral para su reelección

SAN SALVADOR (AP) — El presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció el martes que pedirá licencia al Congreso para dedicarse por completo a su campaña en busca de la reelección en los comicios del 4 de febrero, en los que parte como gran favorito.

“En aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no, no voy a estar en funciones como presidente”, dijo Bukele ante casi un centenar de funcionarios de su gobierno reunidos en la Casa Presidencial.

Aclaró que a pesar de no estar en funciones durante la licencia de seis meses, tendrá más tiempo para evaluar la labor de los funcionarios del gobierno. “Voy a tener 24 horas al día para estar preguntando como están las cosas, no piensen que no va a haber supervisión”, sentenció.

El mandatario dijo que uno de sus principales temores es “dejar un mal legado”. Al anunciar el inicio de la obra del Centro de Confinamiento de la Corrupción, Bukele recordó que hay presidentes presos y otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones.

Entonces “yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto”, señaló.

“Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel”, agregó.

Durante el evento en cadena nacional de radio y televisión, Bukele le pidió al fiscal general Rodolfo Delgado que lleve a cabo una investigación a todos los miembros de su gabinete.

“Él no es del Ejecutivo y está acá por una razón bien sencilla y es porque le quiero pedir en público que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante”, manifestó Bukele.

Por su parte Delgado dijo en su cuenta de X: "Cuando el fiscal general era un simple títere de los que buscaban mantener sometido al país a sus antojos, las investigaciones de los funcionarios de turno se retrasaban, manipulaban o, incluso, se engavetaban. Si pensaron que seguiríamos actuando igual, se equivocaron. Quien sea que haya cometido delito, será perseguido y punto”.

A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2021 que el mandatario puede participar en los comicios por segunda ocasión y que sería el pueblo quien tome la decisión.

La decisión de la Sala ha sido objeto de amplia polémica, pues abogados y partidos de oposición sostienen que es inconstitucional y trataron de impedir que el Tribunal Supremo Electoral inscribiera a Bukele, pero el Tribunal rechazó todos sus recursos de nulidad.

Según la resolución, Bukele debe pedir licencia por seis meses — previos a la toma de posesión del siguiente mandato, programada para el 1 de junio — antes de finalizar su periodo para participar en la contienda presidencial.

Según las más recientes encuestas, el 70,8% de la población aprueba el gobierno de Bukele, el 72,6% cree que la imagen del presidente ha mejorado, el 97,7% piensa que la violencia ha disminuido y el 81,8% que el régimen de excepción ha ayudado mucho a controlar los índices de delincuencia.

Un total de 6,1 millones de salvadoreños están habilitados para participar en los comicios presidenciales y legislativos del 4 de febrero de 2024, incluidos miles que viven en el extranjero.