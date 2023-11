EEUU anuncia sanciones contra red financiera acusada de ayudar a fuerzas iraníes

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos anunció el miércoles una nueva ronda de sanciones contra 20 individuos y corporaciones acusados de participar en una red financiera para beneficiar a las fuerzas armadas iraníes.

Las sanciones del Departamento del Tesoro afectan a corporaciones y particulares que van desde Hong Kong hasta los Emiratos Árabes Unidos.

Entre ellos están empleados, intermediarios y compradores de la compañía iraní Sepehr Energy, que también está sujeta a sanciones.

Estados Unidos alega que Sepehr es una fachada para las ventas petroleras del gobierno iraní, que “financian sus actividades regionales desestabilizadoras y su apoyo a múltiples milicias regionales” como Hamás y Hezbollah, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Un representante de Sepehr Energy no respondió a un pedido de comentario de The Associated Press.

Las sanciones le prohíben a las personas tener acceso a propiedades o cuentas bancarias que pueden tener en Estados Unidos, y le prohíben a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellas.

Irán está involucrado en “esquemas financieros ilegales que generan fondos para azuzar los conflictos y sembrar el terror por toda la región”, dijo Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera.

“Estados Unidos sigue comprometido con exponer elementos de las fuerzas iraníes y sus cómplices en el extranjero a fin de obstruir esta fuente de ingresos”, añadió.

La Casa Blanca ha dicho que hasta ahora no ha hallado evidencias de que Irán, el principal patrocinador financiero y militar de Hamás, estuviera directamente involucrado en el ataque contra Israel lanzado el 7 de octubre.

Sin embargo, Estados Unidos ha lanzado varios ataques aéreos en semanas recientes contra depósitos de armas vinculadas con Irán en Siria, en represalia por ataques de grupos milicianos contra bases estadounidenses en Irak y Siria.