El Papa celebra su audiencia general a pesar de la gripe y pide ampliar el alto al fuego en Gaza

ROMA, 29 (EUROPA PRESS)

A pesar de la infección respiratoria, el Pontífice no ha faltado a su tradicional audiencia de los miércoles aunque esta vez no tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, donde soplaba un viento frío, sino en la Sala de Audiencias del Vaticano. "Todavía no me siento bien", dijo Francisco al principio, "todavía tengo gripe, mi voz no es buena".

Francisco ha tomado la palabra después de que el funcionario de la Secretaría de Estado Filippo Ciampanelli, leyera a lo largo de la audiencia tanto la catequesis como los saludos en los distintos idiomas.

Esto, tal y como ha explicado el Pontífice al inicio de la audiencia, se debe a su dificultad para hablar a causa de la inflamación en los pulmones de la que se está recuperando y por la que este martes tuvo que cancelar, a petición de sus médicos, su viaje previsto a Dubai del 1 al 3 de diciembre para participar en la COP28.

Tras su catequesis, el Papa Francisco ha pedido que continúe el alto al fuego. "Por favor, sigan orando por la grave situación en Israel y Palestina. ¡Paz por favor, paz! Espero que continúe el alto el fuego en la Franja de Gaza para que todos los rehenes sean liberados y se siga accediendo a suministros humanitarios esenciales", ha remarcado.

También se ha referido a los varios cientos de personas que han buscado refugio en los terrenos de la única parroquia católica en la Franja de Gaza. "Escuché de la iglesia de allí que no hay agua ni pan; la gente sufre. Es la gente común, la gente del pueblo, la que sufre. No son los que hacen la guerra los que sufren", ha advertido.

En su llamamiento, el Papa también ha pedido que no se desvíe la atención de la tragedia que se vive desde hace casi dos años en Ucrania, donde continúan los ataques del ejército ruso y aumenta el número de víctimas. Unos 1.780 niños han muerto desde febrero de 2022, según ha anunciado UNICEF. "Pedimos paz, y cuando hablemos de paz, no olvidemos al querido pueblo ucraniano que está sufriendo tanto y que todavía está en guerra", ha precisado.

Antes de finalizar la audiencia general, el Papa ha sido obsequiado con un espectáculo circense a cargo de algunos de los artistas participantes en el Festival de Talentos del Circo Italiano, que se celebra en Roma del 30 de noviembre al 4 de diciembre.