El Último de la Fila vuelve con nuevo disco tras 25 años separados: "No hemos vuelto porque nunca nos hemos ido"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El cantante del grupo, Manolo García, ha explicado que esta nueva grabación --desde el año 1995, con 'La rebelión de los hombres rana', no graban un álbum de estudio, sin contar con el directo publicado en 2016-- no debe entenderse como el retorno de la banda catalana, para la que todavía no tienen un plan trazado.

Por su parte, el guitarrista Quimi Portet, ha defendido que este nuevo álbum "no está ligado a ninguna operación (de marketing) en absoluto", en referencia a que su publicación conlleve una posible gira o conciertos del grupo.

Portet ha explicado que, a pesar de que El Último de la Fila se disolvió, tanto él como García continuaron su camino en la música. "Si ese no hubiera sido el caso, sí que estaríamos pensando ahora en volver a los escenarios, y tendría mucha lógica", ha señalado.

Igualmente, con respecto a la fecha de lanzamiento del disco, García ha aclarado que no se ha hecho con premeditación para que coincidiera con el anuncio de su gira como solista por España prevista para 2024. "No hay una premeditación comercial y no hacemos marketing, hacemos canciones y nos divertimos", ha apuntado.

'Desbarajuste Piramidal' cuenta con 24 canciones, un trabajo que según el dúo ha sido "relativamente extenso en el tiempo", ya que han trabajado en él durante más de dos años y de forma intermitente. Además, Portet ha aclarado que "siempre les ha interesado más componer y grabar material nuevo" en contraposición a la posibilidad de grabar un álbum recopilatorio.

En este sentido, Portet ha precisado que realizaron "una especie" de recopilatorio con su tercer disco, 'Nuevas Mezclas', un compendio de canciones que lanzaron de sus dos primeros álbumes junto a dos composiciones nuevas debido a que los dos primeros discos "técnicamente no estaban a la altura en ese momento".

Durante la presentación, el dúo ha constatado que El Último de la Fila no solo se ha dedicado ala música, sino que también han realizado "una militancia medioambientalista", ya que según García, en vez de optar por el patrocinio de productos comerciales durante su carrera conjunta, ambos apostaron por "esponsorizar y recordar a las personas" acerca de la conciencia medioambiental.

De este modo, García ha puesto en valor la urgencia de una reflexión medioambiental empezando por los jóvenes, ya que "el cuerpo científico mundial alerta y alecciona sobre la necesidad de ello, mientras que el cuerpo político mundial ignora esa evidencia científica", ha lamentado.