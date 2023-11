Emiten orden de captura a líder de la oposición de Honduras que se fugó de estampida del aeropuerto

TEGUCIGALPA (AP) — Horas antes de que se emitiera una orden de captura por una investigación de corrupción, el presidente del principal partido opositor de Honduras huyó de estampida del aeropuerto internacional de Palmerola, después de que las autoridades de Migración le impidieran abordar un vuelo hacia Estados Unidos con dos pasaportes.

David Chávez Madison, líder del Partido Nacional, se dio a la fuga el martes de madrugada atravesando la salida del aeropuerto a la fuerza en su camioneta y dejando atrás sus pasaportes con los agentes migratorios que le pidieron una segunda revisión de documentos, según explicó a la prensa Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración de Honduras.

De acuerdo con las imágenes difundidas por las autoridades, Chávez llevaba una gorra, una chaqueta y unos pantalones negros cuando salió huyendo.

Pero su principal problema no eran los pasaportes.

Pocas horas después del episodio en el aeropuerto, un juez emitió una orden de captura contra el líder opositor como parte de una investigación iniciada en 2016 en su contra con una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre presuntas irregularidades cuando fungió como director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó a AP que las presuntas irregularidades se produjeron entre 2012 y 2013 en el proceso de una licitación con sobreprecio de unos 75 millones de lempiras para equipar y capacitar los centros regionales del Infop en las ciudades de San Pedro Sula (Cortés), Juticalpa (Olancho) y Puerto Lempira (Gracias a Dios).

Chávez Madison denunció el lunes en conferencia de prensa que existía una denuncia en su contra, la que calificaba como una persecución política y responsabilizó al Estado si le llega a pasar algo.

Además, indicó que estaba siendo denunciado por cinco delitos en contra de la presidenta Xiomara Castro, entre ellos, incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, trato denigrante, injurias y calumnias.

“Con este tipo de actuaciones quiere meter preso al presidente el Partido Nacional, pero no solo eso, de acuerdo a los cinco delitos que se me imputan me inhabilitan de cualquier cargo de elección popular y me inhabilitan para poder hacer manifestaciones de índole político”, expresó Chávez Madison.

Sin embargo, la portavoz de la fiscalía aclaró que en el requerimiento iniciado en contra del político no se incluyen ese tipo de delitos.

Honduras atraviesa actualmente una crisis política después de que líderes del oficialismo de la presidenta Xiomara Castro en el Congreso nombraran un fiscal general y un fiscal adjunto interinos y lo hicieran, según analistas y constitucionalistas, de manera ilegal.

La oposición califica esa acción como el inicio de una dictadura en el país, debido a que la intención del gobierno al nombrar a los fiscales es comenzar una persecución en el país contra los líderes opositores.

“Es un momento difícil aquí en Honduras, porque este grupo muy pequeño en el Congreso ha nombrado a un fiscal supuestamente interino, pero ésta persona esta tomando decisiones que no son de una persona interina, entonces yo creo que es un momento difícil para el país”, comentó a medios locales la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu.