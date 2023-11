Feijóo denuncia el "boicot" de los socios de Sánchez al Rey en el Congreso y cree que deberían tener descuento salarial

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles el "boicot" de los socios de Pedro Sánchez al Rey en la Sesión de Apertura Solemne de la XV Legislatura en el Congreso y ha señalado que deberían tener un descuento salarial como ocurre con cualquier trabajador que falta a su puesto de trabajo sin tener baja médica.

Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han justificado su ausencia de este acto que protagoniza el Rey en la Cámara Baja con sus habituales críticas a una institución que, según remarcan, no es "elegida democráticamente" y a la que acusan de "intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos".

Así lo expresan en la declaración que, bajo el título "No tenemos Rey. Democracia, libertad, Repúblicas", han hecho pública poco antes del arranque del acto que va a tener lugar en el hemiciclo y al que tampoco va a acudir Junts, aunque esta formación no ha suscrito este comunicado.

UNA "ANOMALÍA DEMOCRÁTICA"

En declaraciones a los periodistas a su llegad al Congreso, Feijóo ha agradecido al jefe del Estado que acuda a la apertura de las Cortes en esta legislatura y ha añadido que para el Partido Popular es "un honor poder acompañarle en un acto simbólico" que tiene "una enorme trascendencia"

Dicho esto, ha criticado la "anomalía democrática" que se está produciendo en España con el "boicot de los socios del Gobierno al jefe del Estado y, en consecuencia, a la convivencia y a las instituciones democráticas".

"No conozco ningún país europeo donde el presidente del Gobierno tenga como apoyos aquellos que no respetan las instituciones, que no respetan la legitimidad de la monarquía constitucional y, en consecuencia, que están absolutamente en contra de la Constitución", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha echado en cara a los socios de Sánchez que no vayan a "su trabajo" en el Parlamento y no cumplan con sus "obligaciones laborales". "Yo supongo que cualquier ciudadano de nuestro país que no acude a su trabajo y no acredita en una baja médica, pues tiene que tener un descuento salarial", ha proclamado.

ACUDIR A SU TRABAJO EN EL CONGRESO ES "FUNDAMENTAL"

En este sentido, el jefe de la oposición ha indicado que le "sorprende mucho" que los diputados, que deben "dar ejemplo" ante los ciudadanos, no acudan a su trabajo "simplemente porque no quieren, no les da la gana o quieren mostrar su rechazo". A su juicio, "está muy bien mostrar las divergencias, pero acudir al puesto de trabajo es "fundamental".

Feijóo ha insistido en que estas "anomalías democráticas" que están viviendo "lo único que hacen es deslegitimar las instituciones y acreditar que el Gobierno de España tiene como socios a partidos que no creen en España y que no aceptan ni siquiera las instituciones democráticas" españolas. "Lo lamento. Podía ser un día magnífico y vuelve a ser un día empañado por los socios del presidente del Gobierno", ha finalizado.