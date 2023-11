Hamás valora como insuficientes las propuestas de Israel para una nueva extensión de la tregua en Gaza

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Los esfuerzos para extender la tregua aún no han madurado y lo que se nos ha presentado hasta ahora para extenderla no es digno de estudio", ha indicado un alto cargo de Hamás, Osama Hamdan, en declaraciones a la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen.

Asimismo, Hamdan ha recordado que si el Ejército israelí lleva a cabo alguna agresión contra el enclave palestino, las "fuerzas de la resistencia" están "listas" para actuar, puesto que no descartan ningún escenario tras la tregua.

"Un alto el fuego no es suficiente para nosotros", ha subrayado, agregando que hasta que "las fuerzas de ocupación" no se retiren del enclave palestino y cesen las hostilidades, así como su asedio al territorio, "no se hablará de un intercambio" de rehenes.

Israel y Hamás pactaron la semana pasada una tregua temporal de cuatro días que entró en vigor el viernes y que fue prorrogada el lunes, si bien este miércoles llega a su fin, salvo que logren llegar a un acuerdo para otra extensión.

Durante la tregua humanitaria han sido liberados 60 rehenes israelíes, a los que se suman 19 tailandeses, un ruso y un filipino, a cambio de la excarcelación de 180 palestinos que se encontraban en prisiones israelíes.