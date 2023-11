Inicia la siguiente etapa en la rehabilitación de Rodgers y vuelve a entrenar con los Jets

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Aaron Rodgers tomó el siguiente paso para su improbable retorno tras sufrir un desgarro del tendón de Aquiles.

Los Jets de Nueva York iniciaron el miércoles el periodo de prácticas de 21 días para el quarterback —exactamente 11 semanas después de que se sometió a una cirugía— después de que Rodgers recibió permiso de realizar actividades deportivas.

El entrenador Robert Saleh informó que el jugador cuatro veces MVP de la liga, quien cumple 40 años el sábado, estará limitado en las prácticas — tras ser incluido en la reporte de lesionados del equipo — y no recibió permiso para realizar actividades de contacto. Saleh agregó que no hay riesgo con esta decisión y enfatizó que no significa que acabe jugando esta campaña, pero que simplemente eso otro paso en su rehabilitación.

“Para Aaron, lo que hará en los entrenamientos no es tan distinto a lo que hará en el campo en cuanto a los ejercicios”, reconoció el entrenador. “En lugar de lanzar con miembros del staff, lo hará con sus compañeros”.

Al final del periodo de 21 días, los Jets tomarán la decisión de activarlo o si pasará toda la campaña en la lista de lesionados. Ese periodo expira el 20 de diciembre, cuatro días antes de que los Jets reciban a los Commanders de Washington.

“No estamos ahí aún”, advirtió Saleh.

Durante la parte del entrenamiento abierta a los medios, Rodgers ingresó al campo con su camiseta roja de no contacto con el número 8 para calentar y saludó al tacle Mekhi Becton. Rodgers se dirigió al grupo de quarterback durante los ejercicios individuales y realizó algunos lanzamientos.

Rodgers sufrió la ruptura en la cuarta jugada en su debut con los Jets el 11 de septiembre y dos días después se sometió a una cirugía. Rodgers se ha recuperado rápidamente y su meta sigue siendo volver rápidamente al camp. Pero el jugador reconoció el martes en “The Pat McAfree Show” que hay dos factores para que vuelva. El permiso de los médicos y que los Jets estén en la pelea a la postemporada.