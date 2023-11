La presidenta de Taiwán asegura que China está enfocada en sus "desafíos internos" y no planea invadir la isla

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Mi opinión es que tal vez este no sea el momento en el que piensen sobre una invasión importante de Taiwán", ha subrayado la mandataria taiwanesa durante un evento celebrado por el diario 'The New York Times', según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

No obstante, ha recordado que Taiwán se enfrenta a una "creciente intimidación militar" por parte de Pekín, así como a "ataques cibernéticos" y a "manipulación" dentro del espacio mediático. "La guerra no es una opción y la paz y la estabilidad sirven a los intereses de todos", ha agregado.

Sus palabras se dan a pocos meses de las elecciones presidenciales, previstas para enero de 2024, que no sólo marcarán las relaciones a ambos lados del estrecho durante décadas sino que también influirán en la naturaleza de los ya tensos lazos de Estados Unidos con China.

A esto se suman las repetidas promesas del presidente estadounidense, Joe Biden, de defender Taiwán en caso de una invasión china, algo que ha enfurecido a Pekín, que considera la isla una provincia más bajo su soberanía.