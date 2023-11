Netanyahu insiste en que Israel reanudará la ofensiva tras el fin de la tregua: "Un sí rotundo"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"No hay manera de que no vayamos a combatir hasta el final", ha dicho, al exponer en un vídeo una idea que contaría con el beneplácito de "todo el Gobierno" y también de los militares. Así, ha señalado que los objetivos no han cambiado, independientemente de cuándo expire la pausa actual, que comenzó el pasado viernes.

Netanyahu ha abogado de nuevo por "la eliminación de Hamás, la vuelta de todos los secuestrados y garantizar que Gaza nunca será una amenaza para Israel", tres objetivos expresados desde un inicio y que no especifican un marco temporal para el final de la ofensiva, que comenzó tras los atentados del 7 de octubre y ha dejado ya más de 15.000 muertos en la Franja.