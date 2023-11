Xóchitl Gálvez se burla del “fosfo fosfo” y de Sheinbaum en encuentro con estudiantes

La precandidata a la presidencia de la oposición, Xóchitl Gálvez, se burló de los demás precandidatos, Samuel García (Movimiento Ciudadano) y Claudia Sheinbaum (Morena), durante su visita a la Universidad Anáhuac, Campus Norte, en el Estado de México, evento en el que estuvo acompañada por alrededor de 500 estudiantes del plantel educativo.

En su intervención para hablar de su trayectoria política y sus aspiraciones presidenciales con la comunidad universitaria, mostró una serie de fotografías para exhibir a sus contrincantes políticos: los tenis “fosfo fosfo” para señalar a la “nueva política” de Samuel García y una lagartjija para referirse a Claudia Sheinbaum y la “vieja política”.

En cambio, se describió a ella como “la vieja xingona”, lo que acompañó con una fotografía suya, al mismo tiempo que pidió a los estudiantes de la Universidad Anáhuac enfrentarse a la apatía y depositar su voto en las urnas en las próximas elecciones del 2024.

En el evento, también pidió a los universitarios no dejarse llevar por los TikToks divertidos de algunos precandidatos o sus “caras bonitas”, de esta manera los exhortó a informarse sobre las propuestas de cada uno y qué hicieron a lo largo de su trayectoria política.

“No se vayan solo con TikToks divertidos, con caras bonitas, porque pues eso les dura un ratito. El señor de los fosfo fosfo en Nuevo León (Samuel García) dijo que no se iba a ir, que iba a estar, que él no iba a hacer lo del Bronco. ¿Ustedes confiarían en alguien que no tiene palabra? Yo perdí una casa por dejar la delegación, un día les cuento esa historia, pero soy una mujer de palabra”, explicó.

También, habló de los intentos de Morena y el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por disminuir o coptar a los organismos autónomos, y aseguró que el INE es uno de ellos, pues en su interior existe una “colonización”.