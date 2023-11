Antoine Griezmann: "Quiero terminar en el Atlético de Madrid mi carrera en Europa"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El futbolista francés Antoine Griezmann tiene clara su intención de "terminar" en el Atlético de Madrid su "carrera en Europa", afirmando que su momento actual es en el que "más" está "disfrutando" por su juego y por los buenos resultados de su equipo, tanto en LaLiga EA Sports como en la Liga de Campeones.

"Quiero terminar aquí mi carrera en Europa y estoy disfrutando, sé que debo dar el nivel y lo estoy dando. Así que ojalá pueda seguir así y que sean muchos años aquí en el Atleti", aseguró Griezmann durante una entrevista con Movistar Plus+.

"Es el momento en el que más estoy disfrutando. Ahora hay un 'hype' de que necesito descansar, de que hay que cuidarme... Pero tranquilidad, que me cuido muy bien, hago todos los esfuerzos para estar al 100% y estoy muy bien, disfrutando y de descanso", dijo el delantero francés.

Además, opinó sobre el mediapunta inglés Jude Bellingham que "lo que está haciendo es impresionante porque acaba de llegar" al Real Madrid. "Yo estoy muy feliz con mi rendimiento. Disfruto mucho, estoy haciendo todo lo posible para hacer feliz a mis compañeros, a mi gente y a la afición. Estoy feliz en el campo, y se ve", subrayó.

De cara al inminente partido liguero del Atlético contra el FC Barcelona, Griezmann fue tajante. "Será un golpe, pero no decisivo; hay mucha Liga todavía. Pero sí que estamos muy bien, hay un buen grupo, estamos disfrutando con todo el mundo y el Barça está en dudas. Entonces hay que mirar bien cómo atacan y cómo defienden, pero creo que estaremos preparados para este partido", avisó el exjugador culé.

Respecto a su corta etapa en el Barça, Griezmann hizo análisis. "Mi primer año fue el tiempo de adaptación y creo que mi segundo año fue bueno con la Copa del Rey, con goles y con partidos muy importantes en el tramo final de la temporada. Mi primer año no fue bueno, el segundo sí, y al final la gente hace balance", argumentó.

"Estaban acostumbrados a un jugador que hacía lo que le apetecía en el campo y que se movía por todo los lados, y en el Barça era otra posición. Yo estaba como más bloqueado, pero hubo momentos en los que disfruté también allí", matizó el futbolista galo, cuya asociación con el argentino Lionel Messi no cuajó por completo.

"Él jugaba a la derecha y yo sabía cuando fui allí que iba a estar más a la izquierda. Y no había ningún problema, sino el tiempo de adaptación y que había que estar tranquilo. Claro que hubo momentos de tristeza y de enfado porque ves que no te salen las cosas, pero es lo que hay", resumió Griezmann.

"HAY QUE SER CONSTANTE E IGUAL LLEGÓ UN MOMENTO DONDE JOÃO FÉLIX SE CANSÓ, YA NO SE VEÍA AQUÍ"

En este contexto, salió a la palestra el nombre del portugués João Félix, actualmente cedido por el Atlético al Barça. "Empezó muy bien y ahora tiene no sé si decir un bajón, a nivel de gol o de asistencias no le están saliendo las cosas. Pero se le ve feliz ahí y ojalá haga un gran año, menos el domingo. Siempre le deseo lo mejor", apuntó.

"Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas", recalcó sobre la poca sintonía que hubo durante varios años entre João Félix y el técnico colchonero, Diego Pablo Simeone.

"Había momentos que João lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde él se cansó, ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida", añadió Griezmann. "Ojalá que el domingo no marqué y así que no haya dudas de celebración o no", prosiguió sobre Félix.

Por otra parte, Griezmann recordó uno de sus objetivos en el Atlético. "Tengo ganas de ganar una Liga porque nunca la he ganado, así que voy a hacer todo lo posible para estar lo más arriba posible hasta el final, a dos o tres partidos del final", remarcó.

Y por último, el de Mâcon lanzó un mensaje a la afición rojiblanca para rebajar la euforia: "Tranquilitos, que hay que seguir; que en la Liga y la Champions es todo muy muy largo. Así que veremos dónde estamos en marzo y ahí ya podremos empezar a hablar".