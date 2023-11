Ciencia.-Los dinosaurios pueden haber influido en cómo envejecen los humanos

Archivo - Interpretación artística de la Patagonia durante el Cretácico Superior, hace entre 66 y 78 millones de años. Los animales representados incluyen dinosaurios no avianos, aves y otros vertebrados que se han descubierto en el registro fósil de MAURICIO ALVAREZ AND GABRIEL DIAZ. - Archivo (MAURICIO ALVAREZ AND GABRIEL DIA/Europa Press)