Lista de nominados a los Premios Goya del cine español

MADRID (AP) — A continuación, la lista de nominados para la 38va edición de los Premios Goya, según se anunció el jueves.

-Película: “20.000 especies de abejas”, “Cerrar los ojos”, “La sociedad de la nieve”, “Saben aquell” y “Un amor”.

-Director: Víctor Erice por “Cerrar los ojos”, Elena Martín Gimeno por “Creatura”, J.A. Bayona por “La sociedad de la nieve”, David Trueba por “Saben Aquell” e Isabel Coixet por “Un amor”.

-Actor: Manolo Solo por “Cerrar los ojos”, David Verdaguer por “Saben aquell”, Hovik Keuchkerian por “Un amor”, Enric Auquer por “El maestro que prometió el mar” y Alberto Ammann por “Upon entry”.

-Actriz: Patricia López Arnaiz por “20.000 especies de abejas”, María Vázquez por “Matria”, Malena Alterio por “Que nadie duerma”, Carolina Yuste por “Saben aquell” y Laia Costa “Un amor”.

-Actor de reparto: Martxelo Rubio por “20.000 especies de abejas”, Juan Carlos Vellido por “Bajo terapia”, José Coronado por “Cerrar los ojos”, Álex Brendemühl por “Creatura” y Hugo Silva por “Un amor”.

-Actriz de reparto: Ane Gabarain por “20.000 especies de abejas”, Itziar Lazcano por “20.000 especies de abejas”, Ana Torrent por “Cerrar los ojos”, Clara Segura por “Creatura” y Luisa Gavasa por “El maestro que prometió el mar”.

-Dirección novel: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”, Itaso Arana por “Las chicas están bien”, Álvaro Gago por “Matria”, Alejandro Marín por “Te estoy amando locamente” y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez por “Upon entry”.

-Actor revelación: Brianeitor por “Campeonex”, Julio Hu Chen por “Chinas”, Matías Recalt por “La sociedad de la nieve”, La Dani por “Te estoy amando locamente” y Omar Banana por “Te estoy amando locamente”.

-Actriz revelación: Xinyi Ye por “Chinas", Yeju Yi por “Chinas”, Clàudia Malagelada por “Creatura”, Sara Becker por “La contadora de películas” y Janet Novás por “O corno”.

-Película iberoamericana: “Alma viva” (Portugal), “La memoria infinita” (Chile), “La pecera” (Puerto Rico), “Puan” (Argentina) y “Simón” (Venezuela).

-Película europea: “Aftersun”, “Anatomía de una caída”, “Las ocho montañas”, “Safe place” y “Sala de profesores” ("The teachers' lounge).

-Goya de Honor: Juan Mariné.

-Música original: “El maestro que prometió el mar”, “La paradoja de Antares”, “La sociedad de la nieve” y “ Robot dreams” y “Saben aquell”.

-Canción original: “Eco” de “Amigos hasta la muerte”; “Chinas” de “Chinas”; “El amor de Andrea” de “El amor de Andrea”; “La gallinita” de “La imatge permanent” y “Yo solo quiero amor” de “Te estoy amando locamente”.

-Guion original: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”, Víctor Erice y Michel Gaztambide por “Cerrar los ojos”, Alejandro Marín y Carmen Garrido por “Te estoy amando locamente”, Félix Viscarret por “Una vida no tan simple” y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez por “Upon entry”.

-Guion adaptado: Albert Val por “El maestro que prometió el mar”; Bernat Vilaplana, J.A. Bayona, Jaime Marques-Olarreaga, Nicolás Casariego por “La sociedad de la nieve”; Pablo Berger por “Robot dreams”, David Trueba y Albert Espinosa por “Saben aquell” e Isabel Coixet y Laura Ferrero por “Un amor”.

-Película de animación: “Dispararon al pianista” ("They shot the piano player"), “El sueño de la sultana”, “Hannah y los monstruos”, “Momias” y “Robot dreams”.

-Dirección de producción: “20.000 especies de abejas”, “Cerrar los ojos”, “La sociedad de la nieve”, “Saben aquell" y “Valle de sombras”.

-Dirección de fotografía: “20.000 especies de abejas”, “Cerrar los ojos”, “La sociedad de la nieve”, “Un amor” y “Una noche con Adela”.

-Montaje: “20.000 especies de abejas”, “Cerrar los ojos”, “La sociedad de la nieve”, “Mamacruz” y “Robot dreams”.

-Dirección artística: “20.000 especies de abejas”, “Cerrar los ojos”, “La contadora de películas”, “La sociedad de la nieve” y “Saben aquell”.

-Diseño de vestuario: “20.000 especies de abejas”, “El maestro que prometió el mar”, “La contadora de películas”, “La sociedad de la nieve” y “Saben aquell”.

-Maquillaje y peluquería: “20.000 especies de abejas”, “La sociedad de la nieve”, “La ternura”, “Saben aquell” y “Valle de sombras”.

-Sonido: “20.000 especies de abejas”, “Campeonex”, “Cerrar los ojos”, “La sociedad de la nieve” y “Saben aquell”.

-Efectos especiales: “20.000 especies de abejas”, “La ermita”, “La sociedad de la nieve”, “Tin y tina” y “Valle de sombras”.

-Película documental: “Caleta Palace”, “Contigo, contigo y sin mí”, “Esta ambición desmedida”, “Iberia, naturaleza infinita” y “Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias”.

-Cortometraje de ficción: “Aunque es de noche”, “Carta a mi madre para mi hijo”, “Cuentas divinas”, “La loca y el feminista” y “ París 70”.

-Cortometraje documental: “Ava”, “BLOW!”, “El bus”, “Las herederas" y “Una terapia de mierda”.

-Cortometraje de animación: “Becarias”, “To bird or not to bird”, “Todo bien”, “Todo está perdido” y “Txotxongiloa”.