Óscar Mayo: "LaLiga quiere una competición emocionante y se ha conseguido"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Yo quiero un Real Madrid-Barcelona fuerte, que ganen, porque son nuestros motores. Bueno, que gane quien tenga que ganar, pero que no me importa que ganen. Pero lo que sí que quiero es competiciones mucho más emocionantes y eso sí que se ha conseguido", apeló Mayo.

En este sentido, aseguró que ir reduciendo la diferencia en los ingresos televisivos entre 'grandes y pequeños' ayuda. "Si vemos las diferencias de ingresos de los clubes más grandes a los más pequeños hace diez años, no tiene nada que ver. Ahora vemos clubes que van creciendo de manera muy fuerte. Vemos Betis, Real Sociedad, Atleti, clubes que han dado un salto y que se acercan mucho más y cada vez más a los grandes clubes", señaló.

"Vemos que cuesta más ganar cada partido y eso sí que yo creo que es el camino a seguir y luego sin olvidar la sostenibilidad financiera. Una industria que no es sostenible es que está dopada de mecenas que vienen a poner dinero, hace que no sea prolongable en el tiempo", celebró.

"Ya no vemos ligas de cien puntos, como veíamos antes. Las diferencias de ingresos, por ejemplo, por ingresos de televisión han pasado de uno a diez. Real Madrid podía cobrar diez veces más de lo que cobraba el último en Primera, hace ocho o diez años, y ahora está en uno a tres y medio. Y eso lo vemos en el campo. Vemos que cada vez es más difícil conseguir puntos. Ya no hay ligas de más de cien puntos donde Real Madrid o Barcelona se paseaban y ese era nuestro objetivo también", reiteró.

Antes de dejar LaLiga a finales de año y recalar en el Atlético de Madrid, Óscar Mayo defendió a LaLiga y su poder centralizado. "Las ligas centralizadas son fuertes, colectivizan activos y maximizan ingresos, y eso yo creo que muchas de las ligas, nosotros lo hicimos, nos fijamos en el modelo americano para esto. Pero luego hay que tener en cuenta también, cuando hablamos del modelo americano traído a Europa, es que muchas veces no tiene nada que ver", advirtió.

Explicó, en este sentido, cuál es la hoja de ruta de LaLiga para conseguir sus objetivos, sobre todo en cuanto a patrocinio. "Este año son 220 millones y ha habido un crecimiento. La evolución respondería a tres verticales o tres razones. Desde la parte más técnica podríamos hablar de la reestructuración de todo lo que es la pirámide de patrocinios. Pasamos de un modelo en el que teníamos patrocinadores ni globales ni nacionales, simplemente se asociaban a LaLiga. Y ahora hemos desarrollado un modelo de main sponsor mucho más potente y luego cinco global sponsor y luego ya todo el 'pool' de patrocinadores nacionales en España o regionales en todas las oficinas", apuntó.

"Todo eso nos permitió esa evolución, pero ha venido junto a dos pilares importantes, que es el trabajo de la marca, que somos casi una agencia más de medios para el patrocinador o una agencia estratégica para el patrocinador y se va haciendo seguimiento. O potencias la marca o si no ese apetito para la asociación no va a despertar como desearías o como tiene que acompañar a los ingresos. Y el tercero, que es fundamental, fue el crecimiento internacional. Nosotros cuando ingresamos 50 millones el 90% era nacional y el 10% es internacional y ahora de estos 220 millones seguramente al revés, el 60% o el 65% es internacional y el 35% nacional", valoró.

Por otro lado, aseguró que un modelo basado en tener estrellas no es el objetivo de LaLiga. "En el caso concreto de las ligas, yo creo que ya hemos visto muchos ejemplos de que los jugadores solos no hacen ligas. Hemos visto como Cristiano Ronaldo se iba a la Serie A y la Serie A perdía la mitad de sus ingresos internacionales. Neymar se ha ido a Francia y la Liga Francesa no ha terminado de despegar. Es decir, no es tan sencillo como solo fichar jugadores, sino que hay que construir una marca, una buena competición con los clubes", argumentó.

"Te digo que de los cuatro mejores jugadores del mundo seguramente o los cinco mejores jugadores del mundo muy pocos estarían en la Premier League, que es una de las grandes o la gran competición del mundo. Ahora sí, tienen a Haaland, pero solamente a Haaland. Bellingham, Griezmann, Mbappé, Messi, Cristiano... Sólo uno está en la Premier y es la mejor competición del mundo, porque va mucho más allá de solo jugadores. Hay que construir mucho más, hay que construir a medio plazo, hay que construir clubes, marca, competición y bueno, pues lo están intentando. No estamos preocupados por la Premier, lo estamos viendo con atención y creo que hago la reflexión de que no solo se construye a base de jugadores", se sinceró.

"El principal beneficiado es el fan, si al final vemos los atributos de un producto como es el deporte, pues ves las instalaciones y estamos mejor, pues ahora ves una liga con un Metropolitano nuevo, un estadio del Espanyol, Real Sociedad, Athletic Club, Osasuna, Betis en construcción, el Bernabéu... Es decir, por y para los fans, que son los que lo disfrutan, debe haber mejores retransmisiones, mejores jugadores, mejores clubes, en todo eso el principal beneficiado es una mejor competición", concluyó.