Scorpions, Evanescence, Extreme y Xutos y Pontapés participarán en el 20 aniversario de Rock in Rio Lisboa

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Junto a ellos también estará la Orquesta Filarmónica Portuguesa, con un concierto que tendrá lugar en el Escenario Mundo (escenario principal) de la Ciudad del Rock el 15 de junio para una jornada con actuaciones de artistas que han marcado generaciones, 12 horas de música y un espectáculo interactivo de luces y fuegos artificiales.

Con cinco décadas de una carrera extraordinaria, los Scorpions tienen una historia única con Rock in Rio, desde la primera edición en Río de Janeiro en 1985. Fue allí donde Roberto Medina regaló a la banda de 'Wind of Change' una guitarra en el escenario, acción que se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos del festival; hasta su épico regreso en 2019, donde los Scorpions volvieron a tocar con la misma guitarra.

En el caso de Evanescence, el grupo tocó en la primera edición de Rock in Rio Lisboa en 2004 y volvió en 2012. Dos conciertos que proporcionaron momentos inolvidables para el público portugués, entrelazando éxitos emblemáticos como 'Bring Me to Life', 'My Immortal' y 'Going Under'. Con una carrera marcada por una fusión única de rock alternativo y elementos sinfónicos, la banda liderada por la carismática Amy Lee ha construido un legado musical que trasciende generaciones.

Tras el anuncio del nuevo álbum de Extreme, ahora tenemos la gran noticia de que el guitarrista Nuno Bettencourt y su banda actuarán en Rock in Rio Lisboa. El grupo, asociados al himno 'More than Words,, que hizo mundialmente famosa a la banda en 1990 con el álbum de debut del mismo nombre, sigue traspasando fronteras y generaciones. Extreme han vuelto a llamar la atención después de que la canción 'Play with Me' fuera incluida en la banda sonora de la cuarta temporada de la serie "Stranger Things".

Por último, Xutos y Pontapés han preparado un concierto especial para 2024 con la Orquesta Filarmónica Portuguesa, bajo la batuta del Maestro Osvaldo Ferreira, diseñado especialmente para celebrar el 20º aniversario de Rock in Rio Lisboa.

Con más de 70 músicos en el escenario, esta colaboración promete llevar la experiencia musical a nuevas cotas, ofreciendo a los fans una celebración única y emocionante. Xutos ha estado presente en todas las ediciones de Rock in Rio Lisboa, consolidándose como parte integrante de las dos décadas de historia del festival.