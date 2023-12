Críticos de Nueva York eligen “Killers of the Flower Moon” como mejor película de 2023

Esta imagen proporcionada por Apple TV+, Lily Gladstone, izquierda, y Leonardo DiCaprio en una escena de "Killers of the Flower Moon". (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ vía AP) AP (Melinda Sue Gordon/AP)

NUEVA YORK (AP) — “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese fue nombrada mejor película del año por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.

Es la tercera vez que Scorsese recibe el premio a la mejor película por parte de los críticos de su ciudad natal, quienes nombraron a “GoodFellas” (“Buenos muchachos”) de 1990 como mejor película, así como a “The Irishman” (“El irlandés”) de 2019. El jueves, el grupo también premió como mejor actriz a Lily Gladstone, que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio “Killers of the Flower Moon”.

“Killers of the Flower Moon”, una producción de Apple Studios de 200 millones de dólares basada en un popular libro de no ficción de David Grann, narra asesinatos de indígenas osage en la década de 1920.

“Oppenheimer”, el exitoso drama de Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer y el Proyecto Manhattan, obtuvo varios premios: mejor director para Nolan y mejor fotografía para Hoyte van Hoytema.

El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, fundado en 1935, es el grupo de críticos más antiguo del país. Sus premios se entregarán en una cena el 3 de enero. El año pasado, nombraron a “Tár” de Todd Field como la mejor película.

A continuación, la lista de ganadores:

Película: “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”)

Director: Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Actriz: Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Actor: Franz Rogowski, “Passages” (“Pasajes”)

Película internacional: “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”), Francia

Actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers” (“Los que se quedan”)

Actor de reparto: Charles Melton, “May December” (“Secretos de un escándalo”)

Guion: “May December”

Película de no ficción: “Menus-Plaisirs — Les Troisgros”

Cinematografía: Hoyte van Hoytema, “Oppenheimer”

Ópera prima: “Past Lives” (“Vidas pasadas”) de Celine Song

Película animada: “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”)

Premio especial: Karen Cooper, directora de Film Forum