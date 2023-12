España y otros 133 países firman la 'Declaración sobre agricultura sostenible y sistemas resilientes'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La firma del acuerdo se ha producido este viernes en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) donde se celebra desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre la XXVIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP28).

La Declaración, impulsada por la Presidencia emiratí, con el sultán Al Jaber a la cabeza de la reunión internacional, se centrará en la transformación de los sistemas alimentarios como parte de la agenda climática global.

Durante la primera sesión de la Cumbre Mundial de Acción Climática se han anunciado varias iniciativas de apoyo en materia de acción sobre la alimentación. En concreto, la ministra de Cambio Climático y medio Ambiente emiratí, Mariam Bin Mohammed Almheiri, ha anunciado la movilización de más de 2.500 millones de dólares de la comunidad internacional para apoyar esta agenda alimentaria y climática.

La iniciativa ha sido adoptada por 134 países que representan el 70 por ciento de los alimentos, a casi 500 millones de agricultores y el 76 por ciento de las emisiones totales del sistema alimentario mundial.

Además, Emiratos Árabes Unidos y la Fundación Bill y Melinda Gates se han lanzado una asociación de 200 millones de dólares para sistemas alimentarios, innovación agrícola y acción climática, centrada en la investigación agrícola, la ampliación de las innovaciones agrícolas y la financiación de asistencia técnica para la implementación de la Declaración.

Según informa la Presidencia de la COP28, "abordar tanto las emisiones globales como proteger las vidas y los medios de subsistencia de los agricultores que viven en la primera línea del cambio climático son elementos centrales" de la Agenda de Sistemas Alimentarios de la cumbre climática.

"No hay camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo Climático de París y mantener 1,5°C al alcance de la mano, que no aborde urgentemente las interacciones entre los sistemas alimentarios, la agricultura y el clima", ha señalado la ministra Mariam bint Mohammed Almheiri.

En la presentación de la Declaración, ha urgido a los países a poner los sistemas alimentarios y la agricultura en el "centro de sus ambiciones climáticas" y a abordar tanto las emisiones globales como proteger las vidas y los medios de subsistencia de los agricultores que viven en la primera línea del cambio climático. "El compromiso de hoy de países de todo el mundo ayudará a construir un sistema alimentario mundial apto para el futuro", agregó.

La declaración pretende ayudar a fortalecer los sistemas alimentarios, desarrollar la resiliencia al cambio climático, reducir las emisiones globales y contribuir a la lucha global contra el hambre, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La ministra ha celebrado que la declaración marca "un punto de inflexión" en las COP al incorporar la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles como componentes críticos tanto para hacer frente al cambio climático como para construir sistemas alimentarios aptos para el futuro. "Juntos lograremos un cambio duradero para las familias, los agricultores y el futuro", ha prometido.

Otra de las iniciativas lanzadas este viernes, el segundo día de la COP28 ha partido de Emiratos Árabes Unidos, junto con el Consejo Empresarial Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WBCSD) y el Boston Consulting Group (BCG), con el apoyo de los Campeones de Alto Nivel del Cambio Climático de la ONU. Se trata de la Agenda de Acción sobre Paisajes Regenerativo.

Con esta iniciativa las principales organizaciones alimentarias y agrícolas unirán fuerzas para escalar la agricultura regenerativa, haciendo la transición de 160 millones de hectáreas a la agricultura regenerativa para 2030, acompañada de 2.200 millones de dólares en inversiones futuras e involucrando a 3,6 millones de agricultores en todo el mundo.

Tras el anuncio de la nueva declaración, el Managing Director for Africa and Global Partnerships at the World Resources Institute, Wanjira Maithai, ha celebrado el anuncio porque representa un "importante cambio de mentalidad", ya que el sistema alimentario mundial, responsable de un tercio de las emisiones y muy vulnerable a los impactos climáticos, está ahora en la agenda climática y ha comenzado la cuenta atrás para actuar.

A su juicio, los Gobiernos deben incluir inmediatamente la alimentación y la agricultura en los planes climáticos nacionales, lo que implica acciones concretas, objetivos, calendarios y financiación para eliminar los combustibles fósiles de nuestro sistema alimentario, promover una agricultura "más diversificada y respetuosa con la naturaleza, apoyar a los pequeños productores y reducir el metano".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Agricultores de África del Este, Elizabeth Nsimadala, confía en que la 'Declaración de Emiratos' sea el pistoletazo de salida a la transformación del sistema alimentario, ya que reconoce que los 439 millones de pequeños agricultores familiares del mundo son la clave para lograr los cambios necesarios.