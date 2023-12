NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Biden no advirtió a Israel que no le dará más visas para entrar a su país

LA AFIRMACIÓN: Esta semana se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le advirtió a Israel que no le dará más visas para entrar a su territorio.

LOS HECHOS: El presidente Biden expresó en un artículo de opinión publicado en The Washington Post que Estados Unidos dejará de emitir prohibiciones de visas a “extremistas” que ataquen a civiles palestinos en la Ribera Occidental, no a todos los ciudadanos de Israel. Actualmente Israel forma parte del programa de exención de visas estadounidense conocido como “Visa Waiver Program” (VWP, por sus siglas en inglés).

Una publicación compartida en Facebook dice: “¡Última hora! Biden lanza advertencia a Israel. El mensaje acompaña un video en donde aparece una fotografía del mandatario estadounidense junto a un mensaje que señala: “No más visas”.

En la grabación un hombre habla sobre una entrevista que se le hizo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre los muertos que se han registrado en Gaza a raíz de la guerra entre Israel y el grupo armado palestino Hamás.

El individuo comenta que la comunidad internacional ha criticado duramente al líder israelí por atacar a los civiles a sabiendas de que Hamás no se encuentra en esos lugares, sino que lucha desde túneles.

Más adelante el conductor también afirma que en otras áreas fuera de Gaza están llegando “colonizadores” de Israel a violentar e intimidar a los palestinos que habitan ahí. “Hemos visto cantidad de videos, cantidad de fotografías que muestran cómo llegan estos ciudadanos de todas partes del mundo, ciudadanos de origen de Israel, a ejercer presión indebida, a hacer bullying contra ciudadanos palestinos en Cisjordania”, comenta.

El hombre después sostiene que ante esta situación el presidente de Estados Unidos tuvo que adoptar otra posición, pero no menciona que no se le darán visas a ningún ciudadano israelí como sugiere inicialmente la publicación.

De hecho ya casi al final del video el conductor menciona que la advertencia va dirigida a “aquellos ciudadanos de Israel que están en el cuento de atacar, de hacerle bullying a los ciudadanos palestinos en Cisjordania, de desplazarlos, destruir sus viviendas”.

AP revisó el artículo de The Washington Post firmado por Biden y confirmó que Biden no dijo que dejará de otorgar visas a todo ciudadano de Israel, pero sí advirtió que podría hacerlo con extremistas que ataquen a ciudadanos en Cisjordania.

“Mientras luchamos por la paz, Gaza y Cisjordania deben reunirse bajo una única estructura de gobierno, en última instancia bajo una Autoridad Palestina revitalizada, mientras todos trabajamos hacia una solución de dos Estados. He sido enfático con los líderes de Israel en que la violencia extremista contra los palestinos en Cisjordania debe cesar y que quienes cometen la violencia deben rendir cuentas. Estados Unidos está dispuesto a tomar nuestras propias medidas, incluida la emisión de prohibiciones de visas contra los extremistas que atacan a civiles en Cisjordania”, dice el artículo.

A fines de octubre Israel se unió al Programa de Exención de Visa. La iniciativa permite a los ciudadanos de 40 países viajar a Estados Unidos por negocios o turismo por estadías de hasta 90 días sin visa. A cambio, esos 40 países deben permitir que los ciudadanos y nacionales estadounidenses viajen a sus países por un tiempo similar sin visa para fines de negocios o turismo.

Desde su inicio en 1986, el VWP ha evolucionado en una asociación de seguridad integral con muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos. De acuerdo con la web del programa éste utiliza un enfoque basado en riesgos y de múltiples capas para detectar y prevenir que terroristas, criminales graves y otros actores malintencionados viajen a Estados Unidos.

Hasta el 27 de noviembre no ha habido cambios en la web que incluye el listado de los países miembros del VWP.

Milei no publicó tuit apoyando la reelección del expresidente estadounidense Trump

LA AFIRMACIÓN: El presidente electo de Argentina, Javier Milei, publicó un tuit apoyando la reelección del exmandatario estadounidense Donald Trump en 2024.

LOS HECHOS: El pasado 19 de noviembre el economista de ultraderecha Javier Milei se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante el peronista Sergio Massa, a su vez ministro de Economía, y prometió la inmediata “reconstrucción de Argentina”, reportó The Associated Press.

El programa de Milei contempla un fuerte recorte del gasto público, privatizaciones, el cierre del Banco Central y la dolarización de la economía, entre otras medidas.

A raíz de esto en X, antes conocido como Twitter, se ha compartido un supuesto tuit de Milei publicado el 19 de noviembre que dice: “Ahora, Donald Trump 2024”. En Facebook también han circulado capturas de pantalla de la publicación.

Algunos usuarios han celebrado el mensaje con comentarios de apoyo a Trump e incluso han agradecido el respaldo del expresidente estadounidense, pero la cuenta que lo publicó no es la de Milei.

El usuario que originalmente publicó el mensaje es @JMPresidente23 y la cuenta oficial de Milei en X es @JMilei y está verificada.

Además la cuenta @JMPresidente23 especifica en su descripción que es una “cuenta en apoyo a la presidencia de Javier Milei”.

La afinidad que mantienen Trump y Milei se ha hecho más evidente en la última semana.

Trump, presidente de signo conservador entre 2017 y 2021 y aspirante a la candidatura presidencial republicana para las elecciones de 2024 en Estados Unidos, celebró el triunfo de Milei sobre Massa en X. “El mundo entero estaba mirando y estoy muy orgulloso de ti, darás un giro a tu país y verdaderamente harás que Argentina vuelva a ser grande”, afirmó el exmandatario en un video.

A su vez, el presidente argentino electo respondió “¡Muchas gracias Presidente @realDonaldTrump! Su presidencia fue un ejemplo para todos los que defendemos las ideas de la libertad y espero conocerlo pronto. No tenga dudas de que vamos a Hacer Argentina Grande Otra Vez ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”

AP reportó que Milei también recibió una llamada telefónica de Trump, quien le expresó sus felicitaciones, y señaló que “el triunfo por amplia diferencia en la elección tuvo un gran impacto a nivel mundial”, dijo en un comunicado la oficina de Milei.

También se refirió a la intención de Trump de viajar a la capital argentina para reunirse con el economista de ultraderecha, pero no precisó en qué fecha lo haría.

Milei asumirá el 10 de diciembre la presidencia en medio de un creciente descontento por el incremento de la pobreza —que ya afecta a más de 40% de la población—, la inflación, la inseguridad y la corrupción.

Morena no difundió video electoral criticando a los ricos en México

LA AFIRMACIÓN: Una grabación muestra un aviso publicado por el partido oficialista mexicano Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el cual dice que “se vayan los ricos” del país, como parte de una nueva campaña.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en X incluye las imágenes para decir erróneamente que Morena lanzó una campaña para ahuyentar a las personas ricas del país.

“¡Fuera los ricos! Que se vayan las inversiones, las empresas, a vivir de las dádivas del gobierno, con eso ser felices. Esa es la nueva campaña de Morena de @lopezobrador_”, dice la publicación que ha sido compartida por usuarios para criticar las políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena.

La secuencia incluye fragmentos de las conferencias matutinas de López Obrador en las que hablaba sobre la austeridad. Por ejemplo, en una parte se escucha decir al mandatario: “si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso”.

Pero Morena no difundió el video que circula. AP no encontró ningún registro en las redes sociales del partido ni en internet de que el partido haya publicado una campaña como esa. Además, un vocero de Morena dijo en un mensaje de WhatsApp que no es verdad que la secuencia sea parte de una campaña del partido.

El fragmento de López Obrador en la secuencia corresponde a la conferencia matutina del 11 de mayo de 2020 en la cual habló de la política de austeridad impulsada por su gobierno.

Por ejemplo, después de la frase en la que se refirió a los zapatos, el mandatario dijo: "¿Por qué el lujo? Claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que como te veían, te trataban; ahora es al revés, ve uno a una persona así muy extravagante y hasta se aleja uno”.

Desde que asumió el gobierno en diciembre de 2018 López Obrador ha sido crítico de las clases medias y de las élites en el país. Sin embargo, también ha reiterado que existe libertad para los inversionistas y empresarios.

Además, al final del video aparece un logo de la excandidata de Morena al gobierno de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, quien contendió por el puesto en 2022 y perdió. El video ha circulado en internet desde antes de esos comicios.

Sin embargo, AP tampoco encontró ningún indicio en sitios oficiales ni en las redes de la exaspirante de que el video haya sido de la campaña de Ruvalcaba.

Video no muestra ataque de hombres musulmanes a jóvenes francesas

LA AFIRMACIÓN: Una grabación presenta una agresión de un grupo de musulmanes que pretendían violar a tres jóvenes francesas.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en X incluye el video para decir erróneamente que muestra a musulmanes intentando abusar sexualmente de las jóvenes.

En las imágenes, las jóvenes caminan por un túnel y reaccionan a la supuesta agresión de los individuos, pero logran escapar después de golpear a los hombres y dejarlos en el suelo. Usuarios que compartieron el video escribieron comentarios en contra de la comunidad musulmana.

“Los islámicos que pretendían violarlas fueron neutralizados”, dice la publicación.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave en Google, AP corroboró que corresponde a un video difundido en noviembre por la escuela de doblaje cinematográfico llamada Campus Univers Cascades, ubicada en la comuna Le Cateau-Cambrésis, al norte de Francia.

La grabación fue publicada por la escuela en su cuenta de Instagram el 2 de noviembre para promover los cursos que ofrece. La institución incluyó hashtags en el video para explicar que se trataba de un ejercicio de doblaje.

Además, al revisar el video digitalmente, AP observó que los supuestos atacantes llevaban sudaderas con la leyenda “CUC”, que son las siglas del nombre de la escuela. En su sitio web, la escuela explica que su objetivo es formar “artistas escénicos” para trabajar como dobles profesionales, llamados “stunts” en la industria cinematográfica.

“Lo hicieron muy bien. Van a hacer creerle a la gente que esto verdaderamente pasó en la vida real”, comentó una seguidora de la escuela, en el video original.

La institución dijo a AP en un correo electrónico que la grabación corresponde a un ejercicio de los estudiantes que buscaban dar realismo a una escena de una “pelea callejera”.

“El objetivo es dar un máximo realismo a la escenificación pero es solo un doblaje y un filme. Todo está preparado por adelantado y está coreografeado”, dijo la universidad. “Lamento que el video sea utilizado para diseminar información en internet”.

Foto no muestra a papa Francisco portando una cruz LGBT

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra al papa Francisco portando una cruz de colores que representan a la comunidad LGBT.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en X afirma incorrectamente que una imagen muestra al papa portando una cruz LGBT.

“Y ante nuestros ojos atónitos, el papa acaba de inventar la cruz LGBT. Acabo de darme cuenta que necesito absolutamente volver a leer los evangelios sobre las personas trans. Ah no, es verdad. No existen. Los ‘progresistas’ son enfermos mentales”, dice el tuit que incluye dos fotografías.

En una aparece el pontífice rodeado de un par de personas portando en su cuello una cruz de plata y otra de los colores verde, amarillo, naranja, rojo, azul claro y azul oscuro y viendo el interior de una cartera negra. En la otra se muestra un acercamiento sólo de sus manos recibiendo una caja transparente con papeles adentro, al fondo se ven las mismas cruces.

Pero la cruz de colores no representa a la comunidad LGBT, en realidad es el símbolo de la Pastoral Juvenil Latinoamérica, una iniciativa para promover el catolicismo entre los jóvenes.

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes AP encontró que las fotografías que se incluyen en esta publicación circulan desde 2018 en la web. La imagen de las manos del papa y las cruces al fondo fue originalmente compartida por la Pastoral Juvenil Latinoamérica en su cuenta de X el 17 de octubre de 2018.

“Los jóvenes auditores de Latinoamérica han entregado al Santo Padre un pectoral con el símbolo de la Cruz de la PJ Latinoamericana, la cual representa el amor, oración y entrega de nuestros jóvenes lat y de los agentes de PJ, asesores y animadores. #SomosPJLA #PJLatConFrancisco”, dice un tuit que incluye la fotografía de las manos del papa y otras dos tomas más abiertas en las que aparece el pontífice con jóvenes y sacerdotes.

La Pastoral Juvenil Latinoamérica se describe como una “acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y así crear la Civilización del Amor”.

De acuerdo con su web, la cruz de la Pastoral Juvenil Latinoamericana lleva consigo los colores que representan el símbolo de la iniciativa. El verde representa a la región de México y Centroamérica; el amarillo-naranja representa a la región Caribe; el rojo representa la región Andina y el color azul al Cono Sur.

AP contactó a la Pastoral Juvenil Latinoamérica en busca de un comentario pero no recibió una respuesta inmediata.

En enero, en una entrevista con AP, el papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como “injustas”, dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBT en la Iglesia.

