Ambros Martín: "Se ha visto una mentalidad muy fuerte, una madurez importante"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Nuestras 'Guerreras' han hecho un trabajo sensacional, en el partido más importante y en los momentos más difíciles hemos sacado el espíritu que llevamos dentro", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), recogidas por Europa Press.

"Estamos muy contentos, es un partido de tres puntos de cara a la Main Round, el hecho de que fuese tan igualado y con cambios en el marcador, la dificultad que tuvimos al inicio del segundo tiempo, se ha visto una mentalidad muy fuerte, no hemos perdido la concentración, una madurez importante", añadió.

El técnico canario desveló además los problemas físicos de algunas jugadoras e insistió en la dificultad del rival. "Hay jugadoras que estaban tocada y aún así han sido capaces de jugar y darlo todo por el equipo. Vamos a tratar de disfrutar de estos puntos y manejarlos con la humildad que nos caracterizan", afirmó.

"No sólo ha sido una cuestión de garra, ha sido una cuestión de juego muy importante, a nivel técnico y táctico de nuestras jugadoras, también de mentalidad, de no venirse abajo para ganar este partido. Nos aporta un plus de energía y confianza para las siguientes finales, que van a ser como hoy. Brasil tiene jugadoras de calidad increíble, venían con confianza", terminó.